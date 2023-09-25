Денег вы не получите: в Красноярском крае 17-летний курьер спас почти полмиллиона рублей и бабушку от инфаркта

Никита Иванов фото: МВД

Чудесная история спасения 88-летней женщины от мошенников произошла в Ачинске, Красноярский край. 17-летний студент, подрабатывающий курьером, противостоял аферистам и не отдал им 485 000 рублей, которые он по незнанию забрал у одной из клиенток.

Как рассказали в МВД, все произошло летом 2023 года. Никита Иванов нашел объявление о работе курьером – ему нужно было доставлять цветы, подарки и продукты. Связавшись с работодателем, обсудил условия и согласился попробовать.

Спустя несколько дней парню поступил заказ – нужно было забрать пакет с вещами по определенному адресу у 88-летней женщины. Когда Никита это сделал, то менеджер сообщил ему, что в пакете еще лежат деньги. 485 000 рублей наличными парню необходимо закинуть на указанный ему счет. Студент сразу понял, что это мошенники и деньги переводить отказался.

Ему стали угрожать расправой, но Никита не сдался. Он отправился прямиком в отдел полиции, где рассказал обо всем. В итоге деньги вернулись 88-летней женщине, которая очень переживала из-за случившегося.

Студента поблагодарили в МВД и подарили памятную грамоту.