Фото: Мария ЛЕНЦ

25 сентября тепло поступит в квартиры. Постановление подписал Владислав Логинов, глава города. Рассказываем, когда начнется отопительный сезон в Красноярске 2023.

Система централизованного теплоснабжения официально переходят на зимний режим работы, управляющие организации могут начинать отлаживать системы отопления зданий и открывать задвижки.

Теплоснабжающие компании заявляют, что к понедельнику все работы по подготовке оборудования должны быть завершены. На тех объектах, где ремонт все еще продолжается, тепло будут давать по временным трубопроводам.

В мэрии отмечают, что уже сейчас в 200 зданиях краевой столицы есть тепло. Это больницы, детские сады и другие социальные учреждения.

Если отопление в квартире не появилось, горожанам нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Батареи могут оставаться холодными из-за завоздушивания стояков, а также проблем на внутридомовых сетях. Если проблема никак не решается, то сообщить о ней можно в службу 005 или в районную администрацию.

- В течение первой недели отопительного сезона в каждом районе города обязательно будет организована специальная горячая телефонная линия для решения таких вопросов. О датах и номерах телефонов будет сообщено дополнительно, - добавили в администрации города.