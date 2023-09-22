Лишили воли и повезли богатым шейхам на потеху: на границе поймали контрабандистов с сапсанами из Хакасии

Иностранцы попытались вывезти из России восемь краснокнижных хищных птиц. Фото: прокуратура

Сотрудники пограничной службы ФСБ России досматривали на автомобильном пункте пропуска «Исилькуль», на границе Омской области и Казахстана, очередную машину. Владелец «Рено-Логана» и два его спутника старались держаться спокойно. Но опытные специалисты знали: такое напускное поведение может быть обманчивым. Чего только не перевозят иностранные граждане из России. На то сюда и поставлены государевы люди, чтобы не дать соседям из стран ближнего зарубежья нарушать российские законы.

Попросили приподнять заднее пассажирское сидение, а там – тайник. И в нем восемь крупных птиц. Крылья и ноги крепко стянуты тряпками, на голове чехольчики-клобучки. Птицы в таком состоянии лежали неподвижно, словно парализованные, но от этого испытывали жуткий стресс. К тому же неизвестно, когда их в последний раз кормили и поили.

Тут иностранцам дали понять, что дальше они уже никуда не поедут. Факт контрабанды официально задокументировали. Гражданам пояснили, если говорить простым языком: «Попали вы, крепко попали, ведь вы пытались перевезти через границу редчайших, особо ценных птиц, занесенных в Красную книгу. И вообще, согласно международной конвенции, такие дела запрещены во всем мире».

Задержанные недолго отпирались, рассказали все. Двое из них приобрели сапсанов в городе Черногорске (15 километров от столицы Хакасии, Абакана). Привезли их в тайнике машины к селу Солнцевка (недалеко от пункта пропуска через границу), здесь передали подельнику, который и должен был доставить их дальше по назначению.

В прокуратуре Омской области сообщили, что на иностранцев заведено уголовное дело по статьям «Покушение на контрабанду особо ценных редких животных» и «Незаконный оборот особо ценных диких животных принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Они сейчас находятся в СИЗО и ждут своей участи. Депортация им не грозит – это было бы слишком просто. А вот от 5 до 8 лет лишения свободы наверняка получат.

Сапсанов отправили в Эколого-биологический центр, который находится в городе Омске, на реабилитацию. Вероятнее всего после они будут выпущены в дикую природу.

Незаконный отлов редких хищных птиц - тема болезненная для экологов, сотрудников заповедников, ученых. Птиц приходится особо охранять, потому что в азиатских и арабских странах соколиная охота – занятие дорогое. Состоятельные шейхи готовы дорого платить за таких птиц. А тот факт, что по пути многие птицы погибает, их, похоже, не волнует.

Вопрос, почему тогда сами не занимаются выведением и выращиванием, зачем нужно воровать их в России, получается риторическим.

СПРАВКА КП

Сапсан – хищная птица семейства соколиных с самой высокой скоростью полёта на планете. Может достигать до 110 километров в час, а в пикирующем полете – до 322 километров в час. Вес птицы достигает до полутора килограммов, длина до 50 сантиметров, а размах крыльев до 120 сантиметров.

Эта птицы предпочитает открытые местности, а Хакасия с ее степями – идеальное место для жизни.