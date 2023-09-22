Фото: минздрав Хакасии

На лице нет живого места. Благо, что мозг и кости черепа не пострадали. В хакасском минздраве рассказали, какие травмы получил мужчина, которого в глухой тайге Ермаковского района пытался разорвать медведь.

Напомним, чудовищная история произошла недалеко от села Нижнеусинское в Красноярском крае 18 сентября. Группа из 15 человек собирала в лесу орехи. Связь там ловит плохо и 42-летний мужчина решил забраться на возвышенность. Этот звонок едва не стоил ему жизни. Сборщик нарвался на медведя. Хищник буквально начал рвать мужчину. На крики прибежали его товарищи и отогнали агрессивное животное.

Спасателей вызвали сразу. Вертолет летел около часа. Да и приземлиться в лесной чаще оказалось той еще задачей. Посадили вертолет на небольшой опушке. Мужчина был весь крови, но в сознании. Его экстренно доставили в Абакан. Состояние – тяжелое.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Раздроблены скулы, нос, верхняя челюсть, зубы и даже небо повреждено. И даже это не все. Повреждены у мужчины оказались лицевые нервы, мышцы глаза, уши, руки и затылок. Были даже сквозные раны.

Операция длилась 6 часов. Работали сразу 5 врачей: 2 травматолога, 2 челюстно-лицевых хирурга, анестезиолог-реаниматолог, нейрохирург и офтальмолог.

- Мы сохранили пациенту верхнее нёбо, собрали все повреждённые кости лица с помощью металлических пластин. Затем мы опирались на эстетическую составляющую, чтобы восстановить лицо в том виде, каким оно было до этого случая, - рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой и пластической хирургией Республиканской клинической больницы им. Ремишевской Руслан Меллин.

Доктора отмечают, мужчина идет на поправку. Его уже собираются переводить из реанимации в отделение челюстно-лицевой хирургии. Однако на этом лечение не закончится. Мужчине предстоит провести в больнице еще примерно месяц, но это лучший из всех вариантов, который мог быть после встречи с разъяренным хищником.

- Хорошо помню, как утром ушли собирать шишку. Я сразу разошелся с моими друзьями. Внезапно на меня напал медведь. Я пытался увернуться, но он вцепился и сначала начал грызть руку, а потом перешел на голову. Я боролся за жизнь, отбивался. И неожиданно медведь отпустил меня. Потихоньку спустился обратно к своим, позвал на помощь. Сейчас чувствую себя хорошо. Очень благодарен врачам, - рассказал мужчина.

Выжить после схватки с медведем – это второй день рождения. Сейчас главное, чтобы восстановление после тяжелейших травм прошло успешно и мужчина смог вернуться к привычному образу жизни.

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