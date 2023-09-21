В Красноярске за аферу с недвижимостью задержали бизнесмена Евгения Генералова Фото: Мария ЛЕНЦ

Скандально известного бизнесмена Евгения Генералова задержали в Красноярске. Его имя знакомо всем жителям микрорайона «Нанжуль-Солнечный».

Задержали мужчину за аферу с недвижимостью. Об этом рассказали в краевой полиции. По предварительной версии, бизнесмен вместе с двумя сообщниками получил 6 миллионов рублей от женщины, которая купила частный дом, но спустя 2 года ее попытались выселить из жилья.

Жительница Красноярска Валентина купила участок земли с частным домом в январе 2020 года. Как пояснили в полиции, обратилась она к застройщику в микрорайоне «Нанжуль-Солнечный». Странности начались сразу. Продавец пояснил, участок на улице Зарничной принадлежит некой женщине. Выкупать надо именно у нее.

Ранее она уже заключила договор купли-продажи с другим человек. Впрочем, этот факт от Валентины скрыли. Правда выяснилась позже.

За землю и домик красноярка заплатила шесть миллионов рублей. Два года все было хорошо. Потом объявился хозяин. Он потребовал выселить женщину из дома. После этого Валентина и написала заявление в полицию.

Сейчас все трое участников преступной схемы задержаны. Возбуждено уголовное дело. В полиции рассказали, женщина стала жертвой «организованной преступной группы». Деньги они распределили между собой.

Добавим, что с именем Евгения Генералова связывают и другие земельные скандалы. По данным красноярского горсовета, ему принадлежит больше двухсот земельных участков в Солнечном.

Жители жаловались, что там перерывали дороги, перекрывали их шлагбаумами, а порой бетонными блоками. Из-за чего к домам не получалось проехать. Мэрия судится с ним из-за нескольких земельных участков.