В Красноярском крае рассказали о создании флота беспилотников для наблюдения за лесами

Фото: Минлесхоз Красноярского края

В Красноярске сегодня начал работу Лесной форум Сибири. Эксперты при участии и.о. министра лесного лесного хозяйства Алексея Панова обсудили возможности использования беспилотников для наблюдения за лесами, а также создание в крае научно-производственных центров БПЛА.

– На выставке представлены современные модели беспилотных летательных аппаратов, которые сегодня мы активно используем в лесном хозяйстве. Красноярский край является лидером России по объемам реализации древесины на биржевых торгах. Итогом [форума] должны стать готовые предложения и планы по развитию лесной отрасли в крае, Сибири и в целом в стране, – отметил Панов в приветственном слове.

Отметим, что работников лесного фонда в регионе начали оснащать дронами еще с 2022 года. Они помогают оперативно находить новые лесные пожары в труднодоступных территориях, отслеживать изменения границ лесного фонда и даже ловить нарушителей – черных лесорубов и поджигателей. Теперь же речь зашла о создании полноценного флота беспилотных аппаратов в лесничествах региона.

Фото: Минлесхоз Красноярского края

– Сейчас в крае специалисты используют в работе семь беспилотников с вертикальным взлетом. В течение нескольких лет планируем оснастить ими все лесничества региона, – отметил начальник отдела развития информационных технологий Минлесхоза Петр Панов.

Для работы в лесном фонде специалистам выделяют беспилотники отечественного производства – в прошлом году специально для нужд Минлесхоза были изготовлены первые модели. Тогда же были заложены основные направления работы флота беспилотных авиационных систем: мониторинг, транспорт и логистика, управление данными.

Оснащение отрасли беспилотниками также поможет провести ее цифровизацию. Вместе с внедрением БПЛА будет также вводиться автоматизация расчета нарушений лесного законодательства, анализ данных дистанционного зондирования земли. Получение социально значимых услуг в отрасли переведут в электронный формат.

Добавим, что форум будет проходить в красноярском МВДЦ «Сибирь» и завтра. Участники обсудят реализацию древесины на биржевых торгах,, перспективные технологии глубокой переработки древесины и работу в системе ЛесЕГАИС. Всего на форум съехались около 300 специалистов – не только из Красноярского края, но также из Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей, Удмуртии и Хакасии.