«Всё разрушено было до нас»: археологические находки и скандалы при строительстве станции метро в Красноярске

Проведение археологических раскопок при строительстве станции метро на площади Революции вызывает много вопросов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Археологи работают параллельно со строителями на площади Революции, где будет одна из станций красноярского метро. Пока ученые не завершат раскопки – не продвинется на этом месте стройка. А находки не заставили себя ждать. Большинство из них относятся к XIX веку, когда здесь была Новобазарная площадь. Но есть и куда более ранние: например, следы стоянки древнего человека. И все это - на одной стройплощадке!

Археологи и строители рассказали о судьбе находок: как сохранить наследие и не помешать строительству? А заодно прокомментировали скандалы и утверждения, связанные с раскопками. Одно из самых громких: якобы, был повреждена часть культурного слоя мезолитической стоянки, которой около 10 тысяч лет. Так ли это?

Может появиться музей под открытым небом

Жизнь в центре современного Красноярска, возле здания правительства региона, кипела и раньше. Более века назад здесь стояли торговые ряды Новобазарной площади. Но в наше время ее следы, в буквальном смысле, были «закатаны под асфальт». Только когда начали строить метро и запустили на площадку ученых, те обнажили возле памятника Ленину следы старинных сооружений. Неожиданностью стал неплохо сохранившиеся фундамент и фрагменты кирпичной кладки гостиного двора 1830-х годов. Само здание было снесено еще в 1930-х годах при реконструкции площади.

Его судьбу должен решить экспертный совет, опираясь на мнения ученых-археологов. Но уже сейчас ясно, что есть возможность сохранить его рядом с будущей станцией метро. Возможно, в виде небольшого подземного музея или под открытым небом, под защитой прочного стекла. Эксперты поделились разными вариантами музеефикации подобных находок. Примеры есть и в стране, и за рубежом. Например, главный архитектор Красноярского края Константин Шумов высказался за то, чтобы сохранить памятник прошлого. Органично вписать его в архитектуру города можно по-разному: например, создав небольшое подземное музейное пространство, которое органично впишется в архитектуру города, как в столичном Зарядье.

Находки на месте торговли не являются уникальными, но представляют историческую ценность, и тоже будут сохранены и изучены. О них рассказала подробнее научный руководитель охранно-спасательных работ, доктор исторических наук Людмила Лбова:

На пресс-конференции, посвященной раскопкам, о них рассказывали научный руководитель охранно-спасательных работ, доктор исторических наук Людмила Лбова и доцент кафедры общественных связей университета имени Решетнёва Сергей Комарицын. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Находок там достаточно много: порядка десяти тысяч. Из них большую часть составляют останки животных или кости, свидетельствующие о разделке туш. Например, половина туши лошади. Ну и, кроме этого, большое количество датируемого материала – монеты, изделия из железа, бронзы, латуни, серебра...

Все это дополнит картину жизни города XIX века.

Скандалы не утихают

Не удалось обойти скандалы и громкие заявления, связанные с работой ученых на месте строительства. Судя по тому, что рассказал доцент кафедры общественных связей университета имени академика Решетнёва Сергей Комарицын на пресс-конференции, посвященной раскопкам, они не утихают:

- Есть еще и другие события, которые происходят вокруг этих раскопок: и политические, и непонятные какие-то интриги… То, что там уголовные дела возбуждаются, между прочим...

Людмила Лбова прокомментировала ситуацию так:

- Я, вообще-то, не уполномочена раскрывать тайны следствия. Было возбуждено два дела, которые переданы на рассмотрение в суд. Он состоялся 7 сентября и был перенесен на 30 октября в связи с тем, что отсутствовали свидетели и документы, необходимые для возбуждения дела и следственных действий. То, что касается моей личной судьбы, она будет решаться на следующем. В вину мне вменяется несвоевременное уведомление службы охраны памятников о начале работ. Хотя, мы уведомили день в день, когда я получила открытый лист через Госуслуги. Почему это не устроило – для меня пока остается загадкой.

Выяснить, о каких именно уголовных и других делах идет речь, пока не удалось. Подробностей и информации о них в открытом доступе еще нет. Ждем комментарии правоохранительных органов.

Был ли разрушен культурный слой: версия ученых и строителей

Корреспондент «КП»-Красноярск задал волнующие многих вопросы Людмиле Лбовой: что ей известно о судьбе другого памятника на месте строительства – стоянке каменного века? Был ли он, когда она начала работать на этом месте с археологами?

Говоря об этом археологическом объекте, она выразила сомнения по поводу столь почтенного возраста стоянки, ранее обозначенного коллегами:

- По этому вопросу я интересовалась у первооткрывателя стоянки. По документам это очаг, около которого обнаружено три ретушированных (Ретушь – прием обработки камня. – Прим. авт.) пластины. И на основании этого сделано заключение, что культурный слой датируется эпохой мезолита (среднего каменного века. – Прим. авт.). Вообще, нахождение мезолитических слоев на этом участке возможно. Но то, что нам демонстрируют шурфовочные и другие работы, проведенные СФУ, находится намного выше, чем возможные плейстоценовые отложения. Трех пластинок с ретушью, на мой взгляд, явно недостаточно для того, чтобы отнести культурный слой к эпохе мезолит. Мы выявили локализации при широком площадном вскрытии: с остатками костей, каменным материалом (в том числе, с ретушированными наконечниками стрел). Но во всех этих комплексах присутствует керамика. Можно предположить, что им около трех(максимум, четырех) тысяч лет.

На вопрос, были ли нарушения части культурного слоя в процессе строительных работ, Лбова ответила так:

- Замеры, которые производились с помощью тахеометрической съемки, мобильных станций ГЛОНАСС показывают, что уровень вскрытия асфальта и подложки под асфальт (песчано-гравийной смеси) составляет примерно от 40 до 60 сантиметров. Уровень залегания культурного слоя на этой территории разный: от 120 сантиметров под памятником Ленину до 70-80 сантиметров на восточной и западной окраине.

Говорить о том, что был вывезен культурный слой – это, конечно, очень большая фантазия. На сегодняшний день, мы не можем добиться от стороны обвинения замеров, которые, по сути дела, должны быть представлены в тот же суд. Как выяснилось, замеры проводили неспециалисты какой-то линейкой.

Хочу добавить, что на площади перед памятником Ленина неоднократно проводились различные строительные работы: например, укладка кабеля и труб разного назначения. Она вся изрезана разными коммуникациями. Если предъявлять претензию, то нужно выявлять, кто в 1930-е, 1940-е, 1950-е, 2000-е годы разрушил культурный слой? Мы столкнулись с ситуацией, которая нам досталась исторически.

Представитель подрядной организации ООО «Высота» Алексей Маньковский, комментируя ситуацию, был краток: «Естественно, все разрушено было до нас…»

То есть, ученые и строители повреждение культурного слоя категорически отрицают. Что на самом деле – разберутся компетентные органы.