В Красноярске почти 400 детей перевели на дистант из-за карантина по ОРВИ Фото: Мария ЛЕНЦ

В российских регионах начали снова вводить масочный режим. Пока это касается в основном больниц. Ограничения уже ввели в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Самаре, Перми и Ханты-Мансийске. Это связано с ростом заболеваемости гриппа и ОРВИ. Рассказываем, собираются ли в Красноярске возвращать масочный режим.

Карантин в школах в Красноярске 2023

Его уже начали вводить. В семи школах города шестнадцать классов сидят на карантине. Причина – ОРВИ. Об этом «КП-Красноярск» рассказали в городском управлении образования. Всего на удаленку перевели 372 школьника.

Все ограничения приняты в соответствии с СанПин. От всего числа учеников в городе болеют 0,08%.

Ограничения в больницах в Красноярске 2023

В краевом минздраве «КП-Красноярск» пояснили, что централизованного указа о введении масочного режима нет. Такое решение принимают на местах сами руководители больниц. О таких случаях в нашем городе пока неизвестно.

Глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев рассказал, что в дополнительных ограничениях сейчас просто нет нужды.

Сколько людей болеют ОРВИ и гриппом в Красноярске 2023

Заболеваемость ОРВИ хоть и растет быстро, но пока не превышает эпидпорог. По данным Роспотребнадзора, ОРВИ в Красноярском крае болеют больше 13 тысяч человек. Половина из них – это дети.

Что касается гриппа, то всплеска заболеваемости пока нет. А вот число людей подхвативших коронавирус немного выросло, на 1,3%.

Вакцина от гриппа и ОРВИ в Красноярске 2023

Вакцинация стартовала в нашем регионе еще в конце августа. По данным минздрава, у нас планируют привить от гриппа 1 миллион 300 тысяч жителей.

Для этого завезли 2 препарата. Первый – это «Совигрипп». Вакцина предназначена для взрослых. Второй – «Ультрикс Квадри». Это уже препарат для детей и беременных.

Подробнее о том, кому надо привиться в первую очередь читайте по этой ссылке.