Признали невменяемым и отправили на лечение: в Туве завершился суд над мужчиной, безжалостно убившим незнакомку возле здания правительства

Убийца Аян О. Фото: СК по Туве

В Кызыле городской суд закончил рассмотрения уголовного дела в отношении 36-летнего Аяна О., жестоко расправившегося среди бела дня с 23-летней помощницей сенатора Долумой Ондар. Как рассказали в пресс-службе суда, убийцу признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в закрытый стационар.

Помимо этого по ходатайству прокурора суд вынес частные постановления в адрес двоих министров Тувы: МВД и здравоохранения. По мнению гособвинения, чиновники не выполняли свою работу – профилактику преступлений, не приняли меры по изолированию лица опасного для общества, состоящего на психиатрическом учете.

Напомним, что страшное убийство взбудоражило столицу Тувы 20 июня. Прямо в центре города, на площади Арата (в 500 метрах от здания местного правительства) неадекватный мужчина зверски зарезал девушку. После расправы он вальяжно направился к толпе людей, которая в шоке от случившегося на их глазах бросилась прочь.

Фото:соцсети

Аян О. буквально исполосовал бедную девушку – она погибла от полученных травм на месте. Медикам помочь ей не удалось.

Оказалось, что мужчина не собирался убивать 23-летнюю помощницу сенатора – он ошибся и перепутал её с другой женщиной. Девушке просто не повезло.

Еще более страшно то, что по словам свидетелей, Долуму можно было спасти. Но когда Аян набросился на девушку, люди не стали вызывать полицию, не бросились на помощь, а схватились за телефоны и начали снимать фото и видео. Расправа же продолжалась в течение нескольких минут. Впрочем, не факт, что от героизма против неадекватного мужчины с ножом, жертв не стало бы больше.