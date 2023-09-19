Новый губернатор Красноярского края отправил в отставку старое правительста Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Новый губернатор Красноярского края отправил в отставку старое правительство. Соответствующий документ появился на официальном портале. Ничего сенсационного и скандального в этом нет – все в соответствии с Уставом края. Это техническая и, по сути, формальная процедура. Теперь губернатору предстоит сформировать свое собственное правительство, с которым предстоит работать в ближайшие пять лет, на срок полномочий.

На подбор и утверждение новых руководителей министерств и ведомств отводится месяц. Все это время нынешние будут продолжать исполнять свои обязанности.

Первым делом губернатору нужно будет направить в Заксобрание края на утверждение кандидатуры: первых заместителей, председателя правительства, руководителя администрации губернатора, министра финансов и министра экономики и регионального развития. Депутаты должны их согласовать. Иначе – никак.

Затем будут утверждаться министры. Кто-то останется на своих местах. А вот с кем-то Михаил Котюков намерен попрощаться. О чем он обмолвился незадолго до выборов. Имена пока не называются, так что посмотрим.