Головой задел провода на 27 тысяч вольт и загорелся: в Хакасии подросток пострадал на железной дороге

В Хакасии в результате удара током обгорели подросток и взрослый мужчина Фото: Мария ЛЕНЦ

«Сколько еще можно повторять: железная дорога – не место для игр. Неужели нужно огораживать ее вдоль по всей протяженности и у каждого столба охрану выставлять?» Сотрудники КрасЖД вот так, напрямую, об этом не говорят, но наверняка так думают, а мы позволили себе озвучить их мысли. Потому что каждый случай ЧП на своей территории они остро переживают.

Накануне, 18 сентября, произошло еще одно происшествие, на станции Черногорские копи. Два подростка пришли поиграться на железную дорогу. Один, ему 12 лет, стал забираться на вагон стоявшего грузового поезда. Звал товарища с собой – тот отказался. А дальше… Когда поднимался, задел головой провод. А там напряжение – 27 тысяч вольт. Удар током, мальчишка загорелся, потерял сознание упал вниз, между железнодорожными путями.

Товарищ, когда это увидел, тут же побежал звать на помощь. Его отчаянный крик услышал мужчина (примерно лет около пятидесяти). И совершил такую же ошибку – пытался перелезть через вагон и тоже получил удар током.

- Работники станции немедленно вызвали скорую помощь. Пострадавшие госпитализированы. Если вы стали свидетелем происшествия на железной дороге – не повторяйте ошибок пострадавших, пытаясь им помочь. Не поднимайтесь на вагоны, не пролезайте под ними, не выходите на путь. Позовите на помощь работников станции или сообщите в полицию, - прокомментировал случившееся специалист пресс-службы КрасЖД Степан Алексеенко.

Добавим, что с начала 2023 года на КрасЖД уже 29 случаев, связанных с нарушением правил безопасности. 21 человек погиб.

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О том происшествии сегодня уже мало кто помнит. Это случилось в прошлом году. 5 июля на улице Семафорной в Красноярске грузовик врезался в опору виадука – пешеходного моста через железнодорожные пути. Несколько опор и пролетов моста сложились буквально, как карточный домик. Тогда погиб мужчина, он вместе с женой в это время шел по виадуку. Его супруга получила серьезные травмы (подробнее).