«Взяла кредит на лечение брата»: женщину из Красноярска с малолетними внуками выгоняют на улицу

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожилую женщину из Красноярска с малолетними внуками хотят выгнать на улицу. Причина - долг в 220 тысяч рублей. Такая информация появилась в середине сентября в социальных сетях и СМИ. Сотрудники регионального Следственного комитета организовали проверку.

Сообщается, что в 2019 году жительница краевой столицы взяла у предпринимателя заем в 220 тысяч рублей на лечение брата (у него произошел обширный инфаркт). Стороны заключили договор залога трехкомнатной квартиры, которая расположена на Судостроительной. Однако сумма ежемесячного платежа превышала пенсионный доход женщины, она не могла погасить долг.

В итоге займодатель обратился в суд с намерением выселить красноярку. Вместе с ней в квартире проживают несовершеннолетние внуки. Это их единственное жилье.

Скриншот: сюжет телеканала «7 канал Красноярск»

Кроме того, бабушка утверждает, что ей регулярно поступают угрозы от предпринимателя. По словам женщины, мужчина выдавал деньги на крайне сомнительных условиях. У него нет разрешений или лицензии на оказание финансовых услуг.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Глава СК России поручил представить доклад о ходе расследования.