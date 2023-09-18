Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну подарили соболиную шапку из Тувы

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Лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарили соболиную шапку, сделанную в Туве. В эти дни глава Северной Кореи находится в России с дипломатическим визитом. Он уже посетил космодром «Восточный», посмотрел на российские технологические новинки и провел переговоры с Владимиром Путиным.

В числе встреч у Ким Чен Ына состоялся разговор с министром обороны Сергеем Шойгу. Министр, как уроженец Тувы, подарил северокорейскому лидеру шапку из соболя, сделанную тувинскими мастерами.

Отметим, что Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября и посетил Комсомольск-на-Амуре. В Россию он приехал на специальном бронепоезде. Это первая зарубежная поездка северокорейского лидера с начала пандемии.