Держался за веревку, сидел на корточках, не ходил в туалет: житель Тувы 36 часов не сходил с места, чтобы выиграть машину

Пассивная схватка за иномарку длилась 36 часов. Фото: vk.com/sobytijakyzyl

Как стать обладателем машины, не вставая с места? Ловите лайфхаки из Кызыла, где прошел необычный конкурс. Будущему автовладельцу нужно уметь… дольше всех сидеть на корточках (не пересаживаясь на «пятую точку») и не отпускать руку от низко натянутой веревки. Позу менять нельзя, ходить в туалет — тоже. Но, как делятся участники, пить разрешалось.

Как ни странно, на столь строгие (даже бесчеловечные) условия организаторов согласились десятки людей. Все ради того, чтобы стать счастливым обладателем авто. «Железный конь» был всего один. Он стоял рядом с конкурсантами и вдохновлял их. Но возможности человеческого организма не беспредельны: участники отсеивались один за другим. Единственный претендент на победу остался через полтора дня марафона. Обошедший многочисленных конкурентов победитель провел без движения 36 часов и получил автомобиль TOYOTA CAMRY. Имя счастливчика пока неизвестно.

После того, как в сети появились фото и видео оригинального состязания, интернет взорвался комментариями. Комментаторы в соцсетях разделились на два лагеря.

Мнения одних выражает Ою Алекса. Она не видит ничего страшного в подобных состязаниях и считает участие в них осознанным выбором взрослых людей:

- Да вроде участники добровольно соглашались, и потом они и ели, и пили. Посмотрите внимательно: рядом все равно родные, друзья и близкие. Они поддерживали своих, следили за их состоянием, поэтому слишком не преувеличивайте…

Другие возмущаются, что подобные розыгрыши – рискованное для здоровья мероприятие и призывают правоохранительные органы проверить условия проведения этого конкурса. Среди них – Лара Салчак:

- Прокуратуре на заметку. В этом случае много нарушений в проведении такого издевательства над человеческим организмом. Документально должны быть обговорены все ситуации проведения игры. А это не игра, здесь другое.

Россиянам подобные соревнования не в новинку. Например, один из блогеров как-то разыгрывал среди подписчиков свой Bentley, но с условием: кто дольше всех продержит на автомобиле руку – тому он и достанется! Кстати, счастливчик не отрывался от машины мечты 30 часов. Теперь подобные конкурсы докатились и до Сибири. Можно сказать, что условия состязаний в Кызыле были особенно суровыми. В Туве – своя атмосфера.