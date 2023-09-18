Пытался убить соперника, но, похоже, погиб сам: в Енисейске мужчина выстрелил в знакомого из-за ревности

Затонувшую "Ниву" достали, но там никого не было Фото: СК

В Енисейске, Красноярский край, разыгралась самая настоящая драма на почве ревности. Как рассказали в СК, 56-летний Егор приехал в гости к своему знакомому Владимиру, и с удивлением для себя там обнаружил свою жену. Дальше ревность затмила мозг. Как итог – уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Слово за слово – между мужчинами разгорелся скандал на почве ревности. Разъяренный Егор побежал к багажнику своего авто, на котором приехал. Там хранилось оружие. Схватив огнестрел, он направил его в соперника. Выстрел и Владимир падает, держась за грудь. Поняв, что он натворил, Егор прыгает в автомобиль и скрывается из вида. Но побег не удался…

Егор поехал в сторону паромной переправы. Однако справиться с управлением машины у него не получилось. Автомобиль улетел в Енисей. «Ниву» из воды достали спустя некоторое время, Егора в автомобиле не было. Сейчас водолазы обследуют дно Енисея и берега, ищут тело вероятно погибшего мужчины.

Владимиру повезло – он остался жив. С пулевым ранением его доставили в больницу, сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь. О его состоянии и возможном прогнозе ничего не сообщается.

Теперь разбираться в любовном треугольнике будут следователи. В отношении Егора заведено уголовное дело, а его жена дает показания. Предварительно известно, что никаких отношений женщина с супругом не поддерживала. Что она делала у Владимира, почему Егор так остро отреагировал на её присутствие в том доме – неизвестно. Расследование продолжается.