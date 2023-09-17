Фото: минэкологии

В Красноярске зафиксировано превышение сероводорода в воздухе в Советском районе. Как сообщают в минэкологии, специалисты надзора продолжают патрулировать улицы городов, где действует режим НМУ. Специалисты министерства также принимали участие в проверках прокуратуры.

В краевой столице жалобы жителей в основном поступали из Свердловского района. Горожане сообщали о дымящих трубах и запахе гари. Каждое сообщение было проверено инспекторами. В санитарно-защитной зоне промышленных производств были отобраны пробы воздуха. Если будут зафиксированы превышения, о информацию отправят в прокуратуру для принятия мер реагирования.

Также проверяли и сообщения от жителей Советского района. Инспекторы побывали на Пограничников, Монтажников, Северном шоссе. Передвижная эколаборатория зафиксировала превышения по сероводороду в пределах 2,4ПДК.

- В отношении предприятия, которое ведет свою деятельность в данном районе, проведут проверку. Также информацию направят в Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер, - пояснили в минэкологии.

В Минусинске проверили предприятия, которые находятся в зоне повещенного внимания. Их перечень размещен на сайте министерства. Осмотр показал, что предприятия выполняют мероприятия по снижению нагрузки на атмосферный воздух, источники не эксплуатируются.

Сегодня проверочные мероприятия пройдут в городах Ачинск и Назарово.

Напомним, что в регионе работает территориальная сеть наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Ознакомиться с текущей экологической обстановкой можно на сайте краевого центра мониторинга. Информация на постах наблюдения обновляется каждые 20 минут.

Сообщать о нарушениях природоохранного законодательства необходимо на телефон горячей линии Минэкологии края 8-800-20-11-116. Инспекторы и передвижная эколаборатория выйдут на место для обследования территории.