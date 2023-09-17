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Происшествия17 сентября 2023 6:54

Брызнул из баллончика в лицо ребенку, а затем убил себя: в Красноярске мужчина покончил с собой после скандала со знакомой

В Красноярске мужчина покончил с собой возле многоэтажки после ссоры со знакомой
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото с места происшествия предоставлено: МВД

Фото с места происшествия предоставлено: МВД

В Ленинском районе Красноярска мужчина покончил с собой во дворе жилой многоэтажки. Как рассказали в МВД, суицид произошел после ссоры со знакомой.

Все произошло утром 17 сентября на улице Коломенская. 42-летний мужчина в подъезде встретил свою знакомую с ребенком. Они что-то не поделили между собой, из-за чего житель Красноярска достал баллончик и брызнул в лицо сначала соседке, а затем и её ребенку. После вышел во двор дома и покончил с собой.

Прохожие, увидев страшное, сразу же вызвали полицию и скорую. Мужчина, находившийся без сознания, скончался до приезда врачей – спасти его не удалось.

Сейчас на месте работают сотрудники МВД. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В это же время следователи СК начали проводить доследственную проверку.

ЧППроисшествия: ЧП