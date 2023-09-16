«Не добьешься успеха и не поможешь маме»: телефонные мошенники обработали работницу красноярского банка и лишили ее миллионов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске телефонные мошенники обманули женщину, работавшую в банке. Красноярка, по идее, должна была быть хорошо осведомлена о мошеннических схемах, однако попалась на банальную разводку «биржевых брокеров». Правда, «брокеры» активно обрабатывали ее психологически и мастерски втирались в доверие, а началась вся история с многообещающего знакомства в «Тиндере».

С мошенниками женщина познакомилась в июле: у нее завязалась переписка с неким мужчиной, который спустя несколько дней рассказал, как успешно зарабатывает игрой на бирже. Он предложил красноярке попробовать, и та решила рискнуть, пока скучала в отпуске.

В тот же день в «Телеграме» женщине написал «наставник», который якобы помогал ее новому знакомому рубить крупные суммы на инвестициях. Он в красках описал, как уже 10 лет работает брокером и добивается хороших результатов, и поможет женщине разбогатеть.

Мошенник сходу начал психологически обрабатывать жертву: например заявлял, что если та не согласится на биржевые игры, то «никогда не добьется больших успехов и не сможет помогать своей маме». Спустя какое-то время красноярка сломалась и решила попробовать: ее добавили в чат с такими же как она жертвами «успешного брокера» и предложили пополнить счет на первые 30 тысяч рублей.

Вложение дало плоды, сумма действительно немного «потяжелела» на вкладах, и как ни странно – вернулась к женщине на карту. На этом красноярка и решила остановиться, однако в планы мошенников это не входило, и «наставник» снова взялся за уговоры. Он соблазнил жертву обещаниями легких денег, и женщина вновь решила вложиться, причем по-крупному: она взяла в кредит 2 миллиона рублей в банке, в котором работала.

А дальше все понеслось как снежный ком: спустя несколько недель красноярка снова взяла миллионный кредит, потом заняла 350 тысяч рублей у матери, однако вместо ожидаемого «вывода средств» начались проблемы: женщине позвонил некий сотрудник контролирующего органа «для проверки личности», которую жертва успешно завалила. После этого вклад оказался «заблокирован» – чтобы разблокировать его, женщине предложили положить на «резервный счет» 15% от суммы, чтобы та не пропала.

Несложно догадаться, что на этом моменте начался откровенный развод, но на эмоциях женщина взяла в кредит 379 тысяч рублей, оформила займ в микрофинансовой организации на 657 тысяч, оставив собственную машину под залог, и заняла у знакомых еще 1,5 миллиона рублей, а потом взяла в долг у друзей еще раз. Слив мошенникам в общей сложности 8,5 миллионов рублей работница банка наконец поняла, что все это время находилась на удочке мошенников, и только тогда обратилась в полицию.