В Красноярском крае четверых мужчин посадили за жесткое убийство приятеля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае четверых мужчин отправили в колонию за убийство и надругательство над приятелем. Они избили своего друга до бессознательного состояния, а чтобы скрыть следы, бросили его тело на рельсы. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Избили, надругались, бросили под поезд

Чудовищная по своей жесткости история произошла в сентябре 2021 года в Козульке. Пятеро мужчин выпивали в доме недалеко от железнодорожной станции. Между двумя из них случился конфликт, который перерос в избиение.

Четверо накинулись на одного. Били руками, ногами и дверкой от тумбочки. Но даже этого оказалось мало.

- В отношении потерпевшего были совершены действия сексуального характера против его воли и с использованием его беспомощного состояния, - отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Следы преступления компания решила скрыть. Бессознательного товарища они принесли на рельсы и бросили под грузовой поезд. Но следствие выяснило, что он скончался еще до появления поезда – от побоев.

От 14 до 19 лет колонии

Все четверо свою вину признали. Ранее они уже были неоднократно судимы.

Сейчас суд назначил им сроки от 14 до 19 лет. Отбывать наказание мужчины будут в колониях строгого и особого режимов. Кроме того, каждый из них обязан выплатить моральную компенсацию семье погибшего. Общая сумма – миллион рублей.