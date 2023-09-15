Радости или гадости: какие товары из зоомагазинов могут быть опасны для вашего питомца

Хозяйка, а ты уверена, что эта миска мне подходит? Фото: Ася ЖУКОВА

Не всё то польза, что из зоомагазина… Владельцы Бобиков и Мурзиков знают это, как никто. Еще бы! Вчера питомец хрумкал травой с прилавка или носился со свиным пятачком в зубах. А сегодня уже мается животом. Как это понимать? Оказывается, некоторые товары из магазинов для животных могут не просто навредить, но убить. Чего стоит опасаться, рассказала эксперт «КП», ветеринарный врач Юлия Жемер.

Слово специалисту

- Проговорим сразу: каждый хозяин домашнего животного должен понимать, зоомагазин – лишь площадка для продажи. За товары, которые выпускает производитель, он не отвечает. И, к сожалению, изготовители товаров подчас не ориентируются на потребности кошек и собак. Отсюда проблемы.

БАДы и витамины

… Признаемся себе: заметив, что с питомцем что-то неладно, мы не всегда обращаемся к врачу. Многие ищут совета… в зоомагазинах. «Что-то у Барсика перхоть полезла», - озабоченно делимся с продавцом. И в ответ получаем предсказуемое: «Попробуйте витаминчики! Вот – для шерсти, вот для зубок. Едят – только в путь!».

- Нужно знать: БАДы и витамины – это не лекарства, - предупреждает специалист. – Соответственно, ни лицензирование, ни сертификацию они не проходят. Кроме того, сейчас большинство кошек и собак питаются полнорационными кормами. А, значит, в приеме витаминов не нуждаются. В полном объеме получают их с едой.

Если кошка питается полнорационным кормом, витамины ей не нужны. Фото: Ася ЖУКОВА

А мы тут с витаминами. И что в итоге? Гипервитаминоз.

- Иногда он может приводить к необратимым последствиям: разрастанию костной ткани, неподвижности позвоночника… Если у питомца что-то с той же шерстью, сходите к дерматологу. Только без самолечения!

Может быть, витамины показаны тем, кто сидит на «натуралке»?

- Тогда, чтобы обеспечить питомца полнорационным кормом, необходим диетолог. Он рассчитает, какие продукты и витамины нужны. Но во многих регионах диетологов для животных нет, только в столицах. К тому же их услуги недешевы. Подытожу: я как ветврач не сторонник витаминов и БАДов. Если корм полнорационный, и животное ест его с охотой, больше ничего не надо.

Лакомства

Все (ну, почти) владельцы уверены: путь к сердцу питомца лежит через лакомства.

- Животные быстро подсаживаются. Постоянно просят угощения. В результате хозяева тратят приличные суммы. Тем более ассортимент огромный – спрос рождает предложение. Меж тем зачастую лакомства делают не те компании, которые выпускают корма. А, например, предприятия при мясокомбинатах. Есть доступ к сырью, почему бы и нет? Как правило, исследования таких товаров не проводят. Да и сертифицироваться тут легче – никто придирчиво не проверяет, полезно или нет лакомство.

И что мы имеем? Для кошек и собак (особенно с чувствительным пищеварением) именно лакомства оказываются причиной обострения желудочно-кишечных заболеваний. Тут тебе панкреатиты, в первую очередь, и гастриты, холециститы и холангиты, - полный набор.

Так что же, не брать?

- У нас были негативные случаи, связанные с ЛЮБЫМИ лакомствами. Даже с самыми простыми, на которых написано, там только сухожилия. Возможно, здоровой собаке они и не повредят. Только зачем рисковать?

Понятно, собаки разные: и по два килограмма весом, и по сто. Так, маленьким породам лучше не давать ничего крупного. Потому что собаки не жуют: раскусывают и глотают большими кусками. А потом они могут застрять в пищеводе или даже угодить в трахею. Последствия – вплоть до летального исхода.

Был пациент: собачка 5 кг умудрилась проглотить бычий корень. Целиком! Пахнет вкусно, вот и перестаралась. А потом заболела. Благо получилось достать «трофей» эндоскопом.

Слишком большие косточки (из сухожилий) для маленьких собачек не подходят. Фото: Ася ЖУКОВА

- Против косточек из сухожилий ничего не имею. У собак есть ферменты, которые растворяют коллаген и используют для суставов. Но любые вкусняшки желательно давать с осторожностью. Для животного – это всегда новый вид пищи, новый белок. На самом же деле собаке лакомства не нужны. Гораздо дольше проживут без них. Они нужны человеку, чтобы почувствовать себя хорошим хозяином. Но показать свою любовь можно и другими способами: ласка, игра, забота.

Игрушки

Выбор игрушек огромный. Поэтому совет: смотрите, к чему склонен конкретно ваш питомец. Большинство производителей стараются использовать нетоксичные материалы - на случай, если игрушку попробуют на зуб. Ведь есть такие кошки и собаки, которые способны разгрызть даже самые твердые материалы. Поэтому игрушки нередко бывают причиной «инорода» в ЖКТ.

Игрушки с кошачьей мятой - неплохой выбор. Главное, чтобы питомец не пытался их растерзать и съесть. Следим! Фото: Ася ЖУКОВА

- Что не покупаем точно? Никаких игрушек из перьев для кошек. Большинство будут их поедать, это проявление охотничьего инстинкта, «зашито» в голове. Да, в дикой природе кошки птичек и мышек едят целиком. Но нам стимулировать их не надо. Это грозит непроходимостью, расстройствами, гастроэнтероколитами. Риск огромен! Сразу нет игрушкам из ниток или веревочек (сюда же фольга, мишура). Кошки разгрызают их, заглатывают. И, бывает, длинная нитка может встать в кишечнике, натянуть его на себя, как гофра. А это показание к экстренной операции. Нитки, веревочки, к сожалению, сами не выходят. Если вовремя не обратиться в клинику, это может привести к летальному исходу.

При выборе игрушек исходите из особенностей конкретно вашего питомца. Фото: Ася ЖУКОВА

А что касается собак?

- Для крупных берут мячики небольшого калибра, попрыгунчики. Часто собака в прыжке проглатывает его целиком. Он встает внутри ЖКТ и создает обструкцию (препятствие). Так что подумайте, нужно ли это вам? Еще не рекомендую использовать петельки-ухватки для щенков. Владелец может случайно применить силу при игре, как итог – травма зубов или челюсти у питомца. Взрослым собакам 3+ года – пожалуйста. Главное, чтобы животное не пыталось разгрызть и съесть игрушку. Если это так, лучше ее убрать!

Нужно проследить, не грызет ли питомец нитки или веревки, не пытается ли проглотить? Фото: Ася ЖУКОВА

Посуда

- Самое важное, о чем хотелось бы сказать, выбор поилок для кошек. Это животное, которое было приручено гораздо позже, чем собака. У кошек осталось много рефлексов, управляющих их жизнью. И один из них связан с водой. Во-первых, она не должна стоять рядом с едой. Так повелось еще в природе. И второе: воды всегда должно быть много, причем исключительно свежей.

Есть кошки, которые пьют только проточную воду. Фото: Ася ЖУКОВА

Что из этого следует? Небольшие миски для питья (объемом 100, 150, 200 мл) кошка запросто отвергнет. Тем более если вода в них стояла больше 10 часов. Рядом с такой миской питомец может просто погибнуть от жажды. Вода покажется ему несвежей, застоявшейся.

Воду отключили? Фото: Ася ЖУКОВА

- Словом, кошка не будет пить, если не соблюдено определенное условие: жидкость нужна в большом количестве. Поэтому поилка должна быть объемом от одного литра! И воду в ней надо менять дважды в день. Существуют кошки, которые пьют только проточную воду. Для них выпускают автоматические поилки. Если питомец сразу не пошел к такому «фонтанчику», не переживайте. У кошек время привыкания к новому 3-4 недели.

Многие коты обожают пить из тазиков.

ЖУЕТ ТРАВУ? ПЛОХОЙ ЗНАК!

Зимой или в межсезонье многие хозяева «балуют» питомцев, принося из зоомагазинов лотки с травой. Сплошная польза, витаминчики!

- И снова нет: попадая в ЖКТ, трава всегда вызывает травму, - говорит врач. - Переварить ее собака или кошка не может. Зачем они едят траву в природе? Поймала мышку, съела. Шкурка, коготки, вышло не все. Животное чувствует недомогание. И, чтобы почистить желудок, вызывает рвоту.

Траву из зоомагазинов (и не только) тоже давать не стоит. Фото: Ася ЖУКОВА

Поэтому траву мы в зоомагазинах не покупаем. И на даче наблюдаем: если питомец потянулся к «зелени», это плохой знак, проблемы со здоровьем. Поэтому не тянем с визитом к специалисту. Здоровое животное (кошка или собака) жевать траву не будет.