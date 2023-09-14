Ушел, но обещал вернуться: эксперт рассказал, чем заменить корма Monge, которые перестали поставлять в Россию

Чем можно заменить популярный корм для кошек и собак Monge, который перестали поставлять в Россию? Представляем аналоги. Фото: Ася ЖУКОВА

Чем заменить корма Monge? После запрета ввозить в Россию продукцию итальянского бренда эту задачу решают для себя многие владельцы кошек и собак.

Напомним, еще весной поставки кормов Monge (а также Gemon и Wellness Core) были ограничены Россельхознадзором. Причина – нарушения в составе. Сейчас они уже устранены, информирует производитель. Monge готов вернуться, ждет решения российской стороны.

Тем временем продукция торговой марки почти исчезла и в зоомагазинах, и на маркетплейсах. Хозяева питомцев сметают последние пакеты с кормом, порой платя втридорога.

На что же можно заменить Monge? На этот вопрос отвечает эксперт «КП», ветеринарный врач Юлия Жемер.

- Да, пока Monge уходит. Но, вероятнее всего, он еще вернется. Никому не захочется терять такой большой рынок, как Россия. Чем заменить Monge? Сейчас вместо него остаются четыре крупных бренда: Farmina, Pro Plan, Royal Canin и Hill's. У трех из них есть производственные мощности в России. Это большой плюс. То есть можно выбирать.

Еще у одной, Farmina (это тоже Италия), состав, сходный с кормами Monge. Плюс огромная линейка, хорошие ветеринарные диеты. Насколько известно, у этого бренда нет проблем с перебоями поставок. Посмотрим, как будет дальше. На продукцию этой марки владельцы переводят собак после Monge довольно часто.

Как нужно переходить? Находим корм с тем же видом белка (кормили ягненком - ищем ягненка, давали курицу - покупаем ее), особенно важно это для маленьких собак. У них очень чувствительный желудок. Конечно, есть и те, что гвозди переварят. Но все же лучше не рисковать.

Далее постепенно в течение 10 дней переводим питомца. В первый день подсыпаем 10% нового в обычный корм, во второй день – 20% и так далее – до 100%.

Очень важно понаблюдать за поедаемостью. Делаем это в течение 12 недель! Смотрим, охотно ли ест животное, нет ли у него рвоты или поноса.

Если у собаки (это касается представителей средних и крупных пород) проблем с ЖКТ нет, можно пробовать любой вид белка. И опять же наблюдаем! Вообще переход на другой корм, как правило, занимает до трех недель, а то и больше.