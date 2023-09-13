Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске будут судить женщину, сын которой выпал с балкона восьмого этажа. Об этом рассказали в прокуратуре. История произошла 5 июня этого года. Мать с утра употребляла наркотики, а потом ушла из дома, оставив 5-летнего сына без присмотра. Малыш пошел на балкон.

Чудом выжил

Балкон квартиры на восьмом этаже высотки в Солнечном был неостекленным. Мальчик залез на стул, но не удержался на нем и улетел вниз. Судя по фото, которые публикует прокуратура, на балконе стояло компьютерное кресло.

Мальчик залез на стул, но не удержался на нем и улетел вниз

Выжил малыш чудом. Он упал на грунт, а не на асфальт, что смягчило удар. Соседи сразу вызвали скорую помощь. В больницу 5-летний мальчик попал с множественными переломами.

В медучреждении ребенок пролежал больше трех недель. После выписки врачи оценили его состояние, как удовлетворительное.

Мать наркоманка

Сама женщина признала, что за сыном не доглядела. Выяснилось, что наркотики она начала употреблять уже с утра, а затем вместе с сожителем ушла в пенсионный фонд. Ребенок в это время спал.

Учет и суд

На учете семья не состояла, считалась благополучной – хотя к этому утверждению есть вопросы. Мать явно начала употреблять наркотики не утром, когда произошла трагедия.

Сейчас 39-летнюю женщину поставили на учет в органы профилактики. Завели на нее и уголовное дело, за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ей грозит до шести месяцев ареста.