«Муся, спасибо за верность»: мужчина похоронил любимую собаку рядом с могилой матери, теперь ее требуют убрать

В Хакасии мужчина похоронил любимую собаку рядом со своей матерью. Но надгробие потребовали убрать. Фото: телеканал NotaBene (Хакасия).

«Муся, спасибо за верность! Спи спокойно», - строгий памятник из черного гранита, на нем выгравирована морда собаки. Добрые глаза, кажется, смотрит прямо в душу. Это надгробье в Усть-Абакане (Хакасия) стало причиной большого скандала. Еще бы – ведь оно установлено… на обычном кладбище.

Захоронение там чьего-то питомца еще несколько месяцев назад заметила местная жительница Ирина Егорова. На погосте в Усть-Абакане покоятся ее близкие. Поэтому соседство их могил с собачьей женщина восприняла как кощунство, оскорбление памяти умерших. Вот уже полгода она добивается, чтобы захоронения животного здесь не было.

- Пусть выкапывают! – потребовала женщина в разговоре с нашими коллегами с телеканала NotaBene (Хакасия). – Не хватало тут еще собак!

Вскоре выяснилось, хозяин собаки – смотритель кладбища Дмитрий Иванов. Его овчарка Муся умерла год назад. И мужчина решил похоронить его в одной оградке со своей матерью. Купил место, заказал памятник…

- Я думаю, мама была бы не против, - признался Дмитрий NotaBene. – Она очень любила животных: собак, кошек.

Кстати, Мусю мужчина сам выкормил из соски. Она попала к нему еще крохой, не было и месяца. А, когда выросла и окрепла, вместе с Дмитрием охраняла погост от хулиганов и воров. Отслужила 16 лет! Фактически стала товарищем, другом.

- Умницу такую, как не похоронить? – даже сейчас, спустя год, о потере питомицы он не может говорить без слез.

Но после того, как посетители потребовали убрать могилку Муси, памятник пришлось демонтировать. Осталась лишь гранитная плита и ваза для цветов. Однако Дмитрий рассчитывает, вдруг всё еще можно уладить, и надгробие разрешат вернуть?

Впрочем, по закону, хоронить питомцев на обычном погосте, конечно, нельзя. Это считается опасным. Тем более есть жесткое правило: тела умерших животных нужно сжигать в особых крематориях. Такой есть поблизости, в Черногорске.

А вот нормального кладбища для кошек и собак там нет. Только стихийное – с памятниками, цветами, фото, даже крестами.

Если могила животного так и останется на человеческом погосте, специалисты рекомендуют обратиться в прокуратуру. Впрочем, Дмитрий не перестает надеяться: может быть, его чувства поймут, и для Муси сделают исключение?

А как думаете вы, захоронение животного среди могил людей – это кощунство? Кто здесь прав?

За помощь при подготовке публикации благодарим телеканал NotaBene (Хакасия).