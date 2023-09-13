«Быстро сориентировалась в обстановке»: в Красноярском крае полицейская раскрыла тяжкое преступление, находясь в служебной командировке

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае сотрудница полиции раскрыла тяжкое преступление, находясь в служебной командировке за полярным кругом. Об этом рассказали в региональном МВД.

4 сентября в дежурную часть отдела по Эвенкийскому району поступило сообщение из больницы о том, что им доставлен 29-летний житель небольшого поселка Ессей. Молодой человек был серьезно ранен и находился без сознания после проведенной операции. Выяснить все обстоятельства произошедшего не представилось возможным.

В этот момент в поселке находилась сержант полиции Ксения Штоль. Она была в группе охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. Девушка осуществляла охрану общественного порядка на пункте голосования. Она быстро сориентировалась в обстановке, а затем провела опрос местного населения. Подозреваемый был быстро найден — им оказался 58-летний друг пострадавшего.

Выяснилось, что мужчины вместе распивали алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, но слов для его решения не хватило. Старший приятель схватился за ножницы и ударил ими молодого человека. Ксенией от злоумышленника была получена явка с повинной. Он во всем признался.

Стражи порядка допросили свидетелей и провели осмотр места ссоры знакомых. Орудие преступление было изъято.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.