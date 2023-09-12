Фото и видео: "КрУДор"

В Красноярске пешеход чудом увернулся от потерявшей управление фуры. ЧП произошло вчера вечером на Северном шоссе, в районе поселка Солонцы: многотонный грузовик потерял управление и вылетел на обочину, проломив металлический барьер. В этот момент по обочине за барьером шел мужчина.

Фура вылетела буквально на пешехода, но его спасла быстрая реакция: парень успел отпрыгнуть от фуры и сбежать с трассы вниз, а махина пролетела прямо над его головой. Следом на человека едва не упал фонарный столб, который сбил грузовик.

Специалисты-дорожники позднее отметили, что если бы молодой человек шел уткнувшись в телефон или попросту был бы менее расторопным, для него все точно закончилось бы летально. Однако пешеход не пострадал – отряхнувшись, он как ни в чем не бывало вылез из кювета и вместе с другими автомобилистами пошел на помощь водителю фуры.

– Мы настойчиво призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Всем, кто остановился, желая помочь участникам аварии, мы выражаем огромную признательность, – добавили в управлении автодорог «КрУДор».

В соцсетях комментаторы отметили, что в ситуации целиком виноват водитель фуры, который «топил на все деньги» по трассе, не соблюдая ни скоростной режим, ни дистанцию с другими автомобилями. Пешеход же, по словам красноярцев, родился не просто в рубашке, но в «тулупе».

– Во круто. Несколько раз пересмотрела, вроде как кабина на парня навалилась. Ан нет, вот он, вышел как не бывало, видимо колобком укатился <...> Там прям все везение за год сошлось. И увидел и побежал и кабина грузовика как то его обвернула. Бывает же такое, – отметили комментаторы.

В ГИБДД рассказали, что водитель фуры не справился с управлением и вылетел в кювет. Пострадавших нет. Искореженный большегруз с обочины пришлось убирать краном. Сейчас выясняются обстоятельства.