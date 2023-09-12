«В какой-то момент осознал происходящее»: житель Красноярска до смерти забил своего котенка

Фото: прокуратура Красноярского края

К 200 часам обязательных работ приговорен мужчина из Красноярска за жестокую расправу над своим котенком. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Все произошло в апреле 2023 года в многоэтажном доме на проспекте 60 лет Образования СССР. Случайным свидетелем происходящего стала жительница новостройки — кошмарную картину она увидела через дверной глазок.

Тогда пьяный 37-летний мужчина вышел в подъезд с котом по кличке Бакс. Прямо там злоумышленник стал давить животное мордой в дверь соседей, а затем и об металлическую решетку. От сильных ударов питомец погиб на месте. Позже женщина отметит, что ее сосед действовал с силой.

Сам живодер осознал происходящее только тогда, когда было уже поздно.

Житель краевого центра поведал, что в начале года подобрал котенка черной масти возле дома. Нового друга он быстро полюбил и стал заботиться о нем. Однако в тот злополучный вечер мужчина был сильно пьян и не отдавал отчет своим действиям. Он не смог вспомнить и объяснить причины своего безжалостного поступка.

За жестокое обращение с животным мужчина бесплатно отработает 200 часов.