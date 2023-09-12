«Когда он смог взять из рук сухарик, я заплакала»: женщина спасла от гибели истощенную лошадь, которая не хотела жить

Светлана и Мультик тогда и сейчас. Фото: предоставлено героиней публикации, Мария ЛЕНЦ. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Первые полгода он не замечал человека. Стоял и смотрел куда-то через тебя. Мне Гриша, потомственный конник, сказал тогда: никогда не видел у лошади таких глаз. Не боится, не радуется, никакая: убейте меня, и все».

… Маленькая, щуплая, как жеребенок. Вся в шрамах, но главное – этот застывший взгляд. Просто живой труп, - так вспоминает она их первую встречу. И все же красноярке Светлане Калюской удалось, казалось бы, невозможное. Полгода добивалась доверия лошади, чтобы вернуть ее к жизни. И получилось. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Красноярск».

Жизнь после офиса

- Я на ипподроме с 2016 года. До этого - целая жизнь в офисах. Работала юристом в министерстве. А сюда заходишь – всё другое, живое, настоящее. Лошади, трава, особенный запах.

Вообще животных она любит с детства, признается Светлана. Еще школьницей мечтала о собаке, но жили тесновато. Так что подкармливала дворняжек с улицы. Сейчас у них с мужем такса, ей уже 16 лет, щенком спасли от «коробочников». Вдобавок две кошки, тоже из бездомышей.

Животных Светлана любит с детства. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Как-то на ипподром подбросили десять щенков, представляете? Крупных, овчаристых. Муж купил мешок вермишели. И мы по зиме каждое утро варили подкидышам горячую еду, с какими-то косточками. Благо потом всех разобрали.

Еще одна страсть сибирячки – спорт. Занимается, сколько себя помнит. Активная, подвижная, этим пошла в отца. Окончила физкультурный техникум, а затем уже юрфак.

Однажды сын подарил сертификат – уроки верховой езды. Знал, мама «на спорте», обрадуется. Она сходила раз, другой – и затянуло. Сначала был страх: как это, ехать на живом существе? Это же не машина. Потом восторг – чувство полета, свобода!

Светлана не только выходила коня, вместе они даже участвуют в соревнованиях. Фото: предоставлено героиней публикации.

Не лошадь - душа

- Я начала учиться. На одной лошади поездила, ее продали. На второй, третьей – тоже самое. А ты привыкаешь к ним. И теряешь. Как я плакала по одной лошади, она потом погибла. Такая кобыла была – душа. И я решила: если так прикипаю, надо взять своего.

Начала искать. И спустя некоторое время узнала: неподалеку, в деревне, хозяйка продает коня. Сама купила месяца три назад в другом районе. Собиралась использовать для проката. Но для этого его нужно было переучивать. Конек сельский, трудяжка, всю жизнь таскал грузы. Катать был не готов. А заморачиваться владелица не захотела.

Весь в шрамах, сухонький, как старичок, таким он был два с половиной года назад. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Мы с мужем поехали туда. Была зима, февраль 2021 года. Смотрим: конь, как медвежонок, вот такая шерсть. Видимо, всю жизнь провел на улице. Поэтому астматик сумасшедший. Абориген, не чистокровный. Должен быть вороным, но есть пятнышки. Это следы травм. Когда его запрягали, все стиралось в кровь. И остались следы, островки белой шерсти. Сверху у него все было переломано.

Протянула морковку – а он отворачивается, не берет. И в глазах такое… Подумали-подумали, решили, причем одновременно: ЭТО НАШ. Просто не смогли оставить в беде.

- И потом я возрастная, мне было 53, он тоже (по документам – 13 лет). Позже уже выяснилось, что, скорее, 15+. В общем, выкупили его за 70 тысяч. Все были в шоке: коню цена копейки, ты что?

Но это история была не про деньги – про другое.

Вот эти островки белой шерсти - следы от травм. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как маленький старичок

Приехали на ипподром, народ обомлел: кого привезла? Беспородный, чуть живой… Задохлик.

- У прежнего хозяина он был Карька. У новой владелицы Мультик. Ну а я переименовывать не стала. Мультик так Мультик. Невысокий, коренастый. Зато такой душевный!

Светлана полгода добивалась, чтобы лошадь стала ей доверять. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первое время бедолага отъедался. А когда облинял, там были одни мослы. Большая голова, кожа и кости, мышц нет. Как сухонький старичок. Еще и дикий.

- Мне кажется, его никогда не любили. Был весь в себе. Не давал прикоснуться к лицу. Наверное, его били. Даже сейчас осталось: я случайно рукой махнула. А он инстинктивно отшатнулся. - Сына, ты что?!

Человека не слушал. Зовешь – никогда не откликнется. Светлана не сдавалась, стала приносить ему морковку. Нужны же витамины.

- Кидаю ему в овес – отодвигает. Тогда давай крошить кубиками, как в суп. Нет, выедает овес, морковку не трогает. И мы вдруг поняли: он даже не знает, что это еда, никогда такого не пробовал.

Просто тяжело работал, пока мог. А потом постарел, сделался ненужным. Так и попал к новой хозяйке. Но не прижился и там. Что бы его ждало? Слабенький, бесполезный… Скорее всего, сдали бы на убой. Но парню повезло.

Мультик так окреп, что может обойти даже породистых соперников, которые постоянно тренируются. Фото: предоставлено героиней публикации.

Светлана ходила к нему месяц за месяцем. Как по расписанию – утром и вечером. Кормила, лечила, всегда разговаривала. И… никакой реакции.

- Как у меня хватило характера? А что делать? Я знала, обратно не отдам. Кроме того, он же личность, доверие надо было завоевать. И я старалась.

Мультик живет на ипподроме Красноярска два с половиной года. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Перелом» случился только через полгода. Однажды Светлана, как обычно, пыталась угостить Мультика вкусненьким, протянула сухарик. И он не выдержал – взял. Схрумкал один, а потом и другой. Это была такая радость, до слез. Ну, все, доверие!

Впервые в жизни Мультик почувствовал себя любимым. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Постепенно начал брать морковку, яблочко, это вошло в привычку. Знает, каждое утро я ему что-то принесу. Или вечером в денник зайдем, он сразу в миску – с ревизией: ну, что там для меня?

Почему Мультик? Потому что коренастый и крепенький, как из мультфильма. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вместе они команда. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стал «говорить»

Со временем Мультик стал откликаться.

- Раньше заходишь, конюшню открываешь. А он людей не видит, весь в себе. Сейчас другое дело – разговаривает! Как заметит меня, гугукает, радуется. У меня что собаки, что кошки в доме – все разговаривают. И этот тоже: «Гу-гу-гу-гу, мимо не пройди».

На ипподроме Красноярска у Мультика своя левада (загон), он делит ее с подругой. Фото: Мария ЛЕНЦ

Чуткий, преданный, добрый, - таким оказался Мультик. Фото: Мария ЛЕНЦ

Да что разговоры! Потихоньку обучили Мультика выездке. И теперь он слушается, команды выполняет на ура.

- Тут были детские соревнования по выездке. И одна из девочек, Лера, собралась в них поучаствовать. Я говорю: «Бери Мультика». И вот итог: из 17 мест он занял второе, призовое!

Теперь он не чуждается людей, стал доверять. Фото: предоставлено героиней публикации.

А другой раз девчонки уговорили принять участие и меня. Я занимаюсь с берейтором (тренером лошадей). И со мной Мультик показал результат выше среднего. Из 15-ти был шестым. Представляете, деревенский конь, который тренируется раз в две недели, со мной, 55-летней женщиной. Такое вот сделал! Притом что состязался со спортивными породистыми лошадками. Кстати, когда мы стали заниматься выездкой, я взяла хлыстик (для управления). И Мультик не испугался - вообще. Потому что точно знает, я его не ударю.

Теперь они, считай, неразлучны. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот так - не боится и не отшатывается! Фото: Мария ЛЕНЦ

Всем бы такую пенсию!

- У многих принято: лошадь в спорте отработала свое, ее можно отдавать. Но не у всех. Вот пример: у нас в крае есть конь, ему 30 лет. Хозяйка уехала жить в Крым, но продолжает содержать его здесь, хороший уход, питание. Лошадь никто не бросил. И я своего отдать не смогу, он до последнего будет со мной. Мне говорят, всем бы такую пенсию!

Светлана говорит: теперь они рядом до последнего. Фото: Мария ЛЕНЦ

Каким он стал красавцем! Фото: Мария ЛЕНЦ

Верите, нет? Два года - утром и вечером - я иду к нему. Каждый день, причем без лакомства не прихожу. И он всегда чувствует мое настроение. Может об меня почесаться, толкнуть носом. Это означает: ты моя, я с тобой. У лошадей особенное сердце. Когда рядом человек, он попадает в его ауру и просто отдыхает, как у психотерапевта.