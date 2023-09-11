В Красноярске будут обучать будущих металлургов из Монголии

Меморандум о намерениях по реализации совместной программы обучения студентов подписали вице-президент РУСАЛа Елена Безденежных, госсекретарь Министерства горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Ганбадраа Батбаяр и президент Сибирского федерального университета Александр Усс. Подписание трехстороннего документа состоялось при участии чрезвычайного и полномочного посла Монголии Улзийсайхан Энхтувшин.

Подготовка студентов из Монголии будет проходить на базе Сибирского федерального университета. По металлургическим и инженерным специальностям студенты начнут специализированное обучение в рамках проекта уже в 2023 году.

Алюминиевый гигант, как один из инициаторов образовательного проекта для монгольских студентов, помимо организационной и финансовой помощи, будет оказывать и экспертную поддержку, предоставляя лучших специалистов для реализации образовательных программ. Стоит напомнить, что у компании это не первый подобный опыт. С момента запуска первого международного проекта подготовки студентов в 2011 году, высшее образование уже получили 140 студентов из Ямайки, Гвинеи и Гайаны, еще 135 иностранных студентов продолжают обучение на данный момент.

Как отметила вице-президент РУСАЛа Елена Безденежных, компания высоко оценивает потенциал взаимного сотрудничества в области обучения и подготовки высококвалифицированных кадров для металлургической отрасли Монголии:

- Наша совместная деятельность направлена на укрепление российско-монгольских гуманитарных и промышленных связей. Эта инициатива поможет укрепить престиж российской инженерной школы и повысить доступность высшего образования в нашей стране для студентов из стран-партнеров России.

В свою очередь госсекретарь Министерства горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Ганбадраа Батбаяр рассказал, что принятые правительством соседней страны «Новая политика возрождения» и «Стратегия развития Монголии до 2050 года», направлены в том числе на развитие горнодобывающей и тяжелой промышленности, а также на выпуск продукции с добавленной стоимостью:

- Мы планируем построить современное производство по переработке сырья с развитой железнодорожной и транспортной инфраструктурой, провести технические и технологические реформы и вывести автоматизацию на новый уровень. В результате это даст стимул для развития смежных отраслей, малого и среднего бизнеса, а также позволит создать дополнительные рабочие места в тяжелой промышленности.

Улзийсайхан Энхтувшин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Российской Федерации добавил, что проект, очень важен для экономики соседнего государства:

- Я рад подписанию трехстороннего Меморандума о сотрудничестве. Готовность компании оказать содействие молодому поколению Монголии в получении современного образования была впервые озвучена на полях Красноярского экономического форума в марте этого года, а уже сейчас начинается реализации совместного проекта, который внесет значительный вклад в развитие нашей промышленности.

Александр Усс, сенатор Российской Федерации, Президент СФУ уверен, что у Монголии и Красноярского края большие возможности для совместной работы:

- Нами уже были достигнуты договорённости о сотрудничестве в таких сферах, как промышленность, разработка недр, строительство, медицина, туризм. И конечно, важнейшей сферой взаимодействия считаю подготовку кадров. Несомненно, новые знания и навыки, полученные в нашем университете, будут востребованы монгольской молодёжью.