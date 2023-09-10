Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае стартовал Единый день голосования на выборах. В правительстве напоминают, что это финальная возможность для жителей региона проголосовать на выборах губернатора, районных глав, депутатов муниципалитетов и Красноярского Горсовета, а также на довыборах в Госдуму РФ и Заксобрание края.

Отметим, что сегодня для всех открыты открылись 2073 избирательных участка, из них 401 – в городе Красноярске, а также 22 – в местах временного пребывания избирателей. Они будут работать традиционно до 20:00 часов.

Теперь о явке:

По итогам двух дней явка на выборах Губернатора составила 24,22%

- на дополнительных выборах депутата Государственной Думы 23,99 %

- на довыборах депутата Законодательного Собрания края – 27,85 %.

Как поясняют в правительстве, за соблюдением законности, открытости и легитимности выборов следят находящиеся на избирательных участках наблюдатели от партий, кандидатов, общественности. Также ход избирательного процесса контролируют члены Центра наблюдения за выборами при Общественной палате края.