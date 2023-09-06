В Норильске заметили медведя, который пытался «угнать» авто

Фото и видео: "Жить в Норильске"

В Норильске уличные камеры засняли медведя, который пытался взломать автомобиль. По соцсетям разлетелось видео якобы с парковки рудника «Маяк», хотя некоторые жители утверждают, что на кадрах снято не это предприятие. Косолапого заинтересовал припаркованный внедорожник: мишка попытался забраться внутрь, но потерпел фиаско. Тогда медведь направился к другой машине, но по пути передумал и сбежал с парковки.

Неясно, из-за чего мишка вышел к людям, однако в окрестностях «Маяка» такое происходит не впервые. Предприятие находится рядом с тундрой, и больше сорока лет назад это даже закончилось трагедией: тогда, в 1979 году, к «Маяку» подошла белая медведица, которая вышла к складу взрывчатки и напугала женщин–охранниц. Несмотря на краснокнижный статус белых медведей, тогда животное пришлось застрелить местным правоохранителям.

Повторно история произошла четыре года назад, летом 2019 года. Тогда по городу вновь стала гулять белая медведица. Зверь не проявлял агрессии, поэтому было решено наблюдать за животным и организовать операцию по его спасению и выдворению в дикую природу.