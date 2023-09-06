Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2023 15:55

В Норильске заметили медведя, который пытался «угнать» авто

Мишку заинтересовал припаркованный внедорожник, но вскрыть его он не смог
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: "Жить в Норильске"

Фото и видео: "Жить в Норильске"

В Норильске уличные камеры засняли медведя, который пытался взломать автомобиль. По соцсетям разлетелось видео якобы с парковки рудника «Маяк», хотя некоторые жители утверждают, что на кадрах снято не это предприятие. Косолапого заинтересовал припаркованный внедорожник: мишка попытался забраться внутрь, но потерпел фиаско. Тогда медведь направился к другой машине, но по пути передумал и сбежал с парковки.

Неясно, из-за чего мишка вышел к людям, однако в окрестностях «Маяка» такое происходит не впервые. Предприятие находится рядом с тундрой, и больше сорока лет назад это даже закончилось трагедией: тогда, в 1979 году, к «Маяку» подошла белая медведица, которая вышла к складу взрывчатки и напугала женщин–охранниц. Несмотря на краснокнижный статус белых медведей, тогда животное пришлось застрелить местным правоохранителям.

Повторно история произошла четыре года назад, летом 2019 года. Тогда по городу вновь стала гулять белая медведица. Зверь не проявлял агрессии, поэтому было решено наблюдать за животным и организовать операцию по его спасению и выдворению в дикую природу.

Интересное