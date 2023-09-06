В Красноярском крае транспортные полицейские оказали помощь отставшему от поезда 77-летнему туристу

Фото: транспортная полиция Сибири

В Красноярском крае стражи порядка оказали помощь отставшему от поезда 77-летнему туристу из Вологодской области. Об этом сегодня, 6 сентября, рассказали в транспортной полиции Сибири.

В линейный отдел МВД на станции Ачинск обратилась жительница Вологодской области. Обеспокоенная женщина сообщила, что ее пожилой муж, который ехал на поезде домой, перестал выходить на связь. Мужчина решил не оставаться в родных краях этим летом. Он отправился в горный поход в Иркутскую область, чтобы насладиться красотами Сибири. Однако во время туристической поездки пенсионер получил травму, а в Красноярске он отстал от своего поезда. Догонять ушедший вагон пришлось на попутном транспорте.

Оперативный дежурный Роман Васильев уточнил приметы гражданина, ориентировал на его поиски наряды ППС. Чуть позже транспортные полицейские обнаружили пожилого человека. К счастью, с ним все было в порядке, несмотря на вынужденные приключения. Силовики помогли ему сесть в поезд и отправили домой.

Супруга туриста написала письмо руководству МВД на станции Ачинск. Она выразила признательность за помощь в непростой ситуации. Лейтенант полиции Роман Васильев удостоен благодарности за добросовестную работу и профессионализм.