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Красноярский край вошёл в пятерку регионов, где люди больше всего тратят на коммунальные услуги. Такие данные приводит агентство «РИА-Новости». В среднем, житель нашего региона отдает за ЖКУ 6,2 тысячи в месяц. Рассказываем о ценах на коммуналку в Красноярском крае в сентябре 2023.

Сколько жители Красноярского края тратят на оплату коммуналки в сентябре 2023

Средняя стоимость коммуналки в нашем регионе – 6247 руб. Отдавать приходится 12% от зарплаты. И по этому показателю Красноярский край занимает 5 место в общероссийском рейтинге. Для сравнения, в Магаданской области люди отдают за оплату коммунальных услуг 13,7% от зарплаты.

Где коммуналка дороже, чем в Красноярском крае в сентябре 2023

Таких регионов немного. И это в основном северные территории страны: Магаданская область, Камчатский край и Чукотка. В Магадане за ЖКУ отдать придётся 9,7 тысяч рублей. Самая дорогая коммуналка в Москве – 9,9 тысяч. Но там люди и получают больше. От зарплаты за услуги ЖКУ они отдают 10,8%.

Где коммуналка дешевле, чем в Красноярске крае в сентябре 2023

Почти везде. Меньше всего за ЖКУ платят жители Калмыкии. Они отдают в среднем 3 тысячи рублей. Это вдвое меньше, чем в Красноярском крае.

Отрыв Калмыкии от других регионов небольшой. Примерно на 100 рублей больше платят жители Брянской и Курской областей, а также Чувашии.