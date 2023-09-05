В Норильске обвиняемый пытался покончить с собой в суде во время приговора

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске, на севере Красноярского края, в местном суде обвиняемый в надругательстве над ребенком попытался покончить с собой во время оглашения приговора. Как сообщают некоторые тг-каналы, орудие мужчина пронес в колпачке из-под шариковой ручки. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Оказалось, что у северянина это далеко не первая судимость. Как удалось узнать корреспондентам «КП»-Красноярск», в 2010 году норильчанин убил своего собственного брата. Мужчины выпивали, в какой-то момент произошла ссора. Слово за слово и вот один из них хватается за что-то тяжелое, избивает родственника, а затем берет нож. Ударов было множество – в грудь, живот, шею. Мужчина скончался на месте.

За убийство северянину назначили 11 лет лишения свободы, но спустя несколько лет он вышел по УДО.

Через некоторое время после выхода на свободу в интернете мужчина познакомился с ребенком. Что странно, они начали вместе гулять, довольно близко общались. А когда настали холода, то мальчик пришел в гости к северянину. Остался ночевать…

Мужчину успели спасти. Сейчас он находится в больнице.