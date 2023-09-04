Фото: Мария ЛЕНЦ
Вернуть деньги за лекарства и медицинские услуги – реально. Максимум можно получить 120 тысяч рублей. Информацией поделились в краевом Оперштабе. Рассказываем, как получить налоговый вычет за медицинские услуги в Красноярском крае 2023.
За какие медицинские услуги можно получить налоговый вычет в Красноярском крае 2023
Вернуть деньги можно, например, за посещение стоматолога, лечебные процедуры, анализы и УЗИ, а также за таблетки, мази, сиропы и антибиотики.
Важно, чтобы медорганизация, в которой вы проходили лечение, имела российскую лицензию на работу. Получить вычет за лечение в иностранных клиниках нельзя.
В краевом оперштабе публикуют следующий список:
- договор с медицинским учреждением на оказание услуг;
- справка об оплате медицинских услуг;
- рецептурный бланк по установленной форме;
- чек на покупку медикаментов;
- договор или страховой полис ДМС;
- копия лицензии страховой компании;
- чек на уплату страховых взносов.
Максимальная сумма, которую можно вернуть – это 120 тысяч рублей.
Есть два варианта. Первый:
- заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;
- собрать все необходимые документы
- отдать всё в налоговую по месту жительства.
Второй вариант:
- подготовить комплект документ и отдать их в налоговую;
- в течение месяца получить уведомление о праве на социальный вычет и предоставить его работодателю;
- вычет придёт вместе с зарплатой.