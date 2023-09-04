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Вернуть деньги за лекарства и медицинские услуги – реально. Максимум можно получить 120 тысяч рублей. Информацией поделились в краевом Оперштабе. Рассказываем, как получить налоговый вычет за медицинские услуги в Красноярском крае 2023.

За какие медицинские услуги можно получить налоговый вычет в Красноярском крае 2023

Вернуть деньги можно, например, за посещение стоматолога, лечебные процедуры, анализы и УЗИ, а также за таблетки, мази, сиропы и антибиотики.

Важно, чтобы медорганизация, в которой вы проходили лечение, имела российскую лицензию на работу. Получить вычет за лечение в иностранных клиниках нельзя.

Какие документы нужны, чтобы получить налоговый вычет за медицинские услуги в Красноярском крае 2023

В краевом оперштабе публикуют следующий список:

- договор с медицинским учреждением на оказание услуг;

- справка об оплате медицинских услуг;

- рецептурный бланк по установленной форме;

- чек на покупку медикаментов;

- договор или страховой полис ДМС;

- копия лицензии страховой компании;

- чек на уплату страховых взносов.

Максимальная сумма, которую можно вернуть – это 120 тысяч рублей.

Как оформить налоговый вычет за медицинские услуги в Красноярском крае 2023

Есть два варианта. Первый:

- заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

- собрать все необходимые документы

- отдать всё в налоговую по месту жительства.

Второй вариант:

- подготовить комплект документ и отдать их в налоговую;

- в течение месяца получить уведомление о праве на социальный вычет и предоставить его работодателю;

- вычет придёт вместе с зарплатой.