«Потребовали отдать долг – 800 рублей»: в Красноярском крае завершено расследование убийства двух девушек, совершенное 23 года назад

Скриншот: видео СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае следователи завершили расследование убийства двух 16-летних девушек, совершенное 23 года назад. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в региональном следственном комитете.

Все произошло вечером 26 июня 2000 года в небольшом городке энергетиков — Кодинске. Подростки пришли в гараж к знакомому 19-летнему мужчине и потребовали вернуть долг – 800 рублей. Молодой человек возвращать деньги отказался, между молодыми людьми вспыхнул конфликт. Обвиняемый взял тяжелую кувалду и нанес девушкам несколько ударов по голове. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. Житель Кодинска, опасаясь попасть в тюрьму, сбросил их тела в яму возле гаража, а затем скрылся.

В этот же день в милицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении своей дочери и ее подруги. На протяжении многих лет преступление оставалось нераскрытым. Убийца был на свободе все это время.

Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Зацепки заметили при повторном изучении материалов. На след преступника удалось выйти в результате работы следователей, криминалистов и сотрудников полиции. Злоумышленнику уже 42 года, его задержали 24 марта 2023 года в Красноярске. В ходе допроса он во всем признался и показал место, где спрятал тела.

В яме на глубине 5 метров были обнаружены кости девушек, а также их личные вещи – часы, обувь и одежда.

Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Позже его передадут в суд.