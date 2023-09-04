Выпустил охранник, а воспитатель не заметил пропажу: в Красноярске 5-летний ребенок сбежал из детского сада и почти час гулял по городу

Фото: скриншот из видео прокуратуры края

В Октябрьском районе Красноярска 5-летний мальчик сбежал с прогулки в детском саду. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Вопиющий случай произошел еще 7 августа в детском саду №15. 5-летний мальчик просто ушел с прогулки. С территории он выбрался просто нажав кнопку домофона. Охранник позднее оправдывался, мол, не увидел никого в мониторе, и открыл калитку. Еще интереснее была реакция работников учреждения: воспитатель обнаружила пропажу только через час после окончания прогулки, а заведующая обратилась в полицию и вовсе через два часа.

Вот на таком расстоянии нашли ребенка. Фото: прокуратура

В СК по прокуратуре передают, что малыш в этом время спокойно гулял по городу в полном одиночестве – побывал и среди высоток, заходил и в частный сектор на улице Елены Стасовой. Бродил он так почти час, пока его не заметила мимо проезжающая женщина в 2 километрах от детского сада.

И спустя месяц на пока неустановленных людей было заведено уголовное дело по статье «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до 6 лет». Кроме того, управлению образования Красноярска внесли представление.