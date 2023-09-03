«Каменный мешок 35 метров глубиной, достать не-воз-мож-но»: котенок, упавший в шахту с десятого этажа, звал на помощь неделю, а потом произошло чудо

Котенок, упавший в 35-метровую шахту, звал на помощь целую неделю. Фото: "ДогСпас".

Совсем охрип от плача, напоминал живой скелетик – кожа да кости… Крошечного котенка, который упал в вентиляционную шахту с десятого этажа, спасли в Сосновоборске Красноярского края. Как все было, рассказали представители общественного движения «ДогСпас».

Похоронили заживо

Это случилось чуть больше недели назад. Житель Сосновоборска откуда-то принес домой котенка. И не уследил: в один из дней тот пропал. Как выяснилось позже – по неосторожности свалился в вентиляционную шахту (в квартире не были прикрыты отверстия). Искать питомца хозяин даже не думал. Нет и нет, забот меньше.

Но произошло невероятное: упав с 35-метровой высоты, котенок остался невредим. И, придя в себя, начал отчаянно кричать. Как будто знал, что это его единственный шанс. Час, другой, третий, сутки… Бедолага вопил и вопил. Это его и спасло.

Истошные крики услышали соседи с четвертого этажа: «Что такое? Где котенок?». Забили тревогу, подняли все инстанции, службы: «Помогите! Животное умирает от голода!». И везде слышали одно и тоже: шахта, глубина 35 метров, достать не-воз-мож-но. Никак. Меж тем приговоренный к гибели котенок заходился от крика в каменном мешке.

Последний шанс

Последними, к кому обратились жильцы, были сотрудники «ДогСпаса».

- Я обследовал камерой основной ствол, действительно, внизу на дне сидел котенок, - поделился представитель движения Юрий Раилко. – Достать – задача непростая: или пробить отверстие из подвала, или поднимать сверху, а там, в канале, местами торчит проволока и арматура.

Было решено: первым делом надо измерить точную глубину колодца. Для этого Юрий поднялся на крышу, взяв с собой только мягкую рулетку в 50 метров и фонарик. Прицепил к ней груз и начал спускать в канал, а потом потянул к себе.

Сначала рулетка шла наверх легко. А затем – уже почти на выходе – словно за что-то зацепилась, встала колом. «Пожалуй, сильно тянуть нельзя», - подумал зоозащитник. Пролез под козырек, глянул вниз – что там, в шахте? И вот неожиданность: рулетка сбилась в ком, и в ней, как в сетке, запутался… котенок.

Скорее всего, до того измучился от голода и холода (а еще в шахте полная темнота), что когда увидел рулетку, сообразил: это его единственный шанс. Схватился за нее всеми четырьмя лапками – и наверх! Заметив человека, замяукал дико. Просил о помощи, как мог.

Кричал, как птица

- До меня метров пять, - вспоминает Юрий. – А весь комок (котенок в рулетке) уперся в арматуру, застрял. И у меня с собой ничего – я ведь только глубину измерить хотел!

Мигом зафиксировал рулетку, а сам кинулся к машине. Взял веревку, собрал из нее петлю и опустил в ствол. Дальше осторожно поддел малыша петлей и вытянул по широкому месту, в обход арматуры.

Через несколько секунд котенок был спасен. Оставалось только его распутать. Очутившись в теплых руках человека, он опять закричал. Так надрывно, будто еще не верил в свое спасение.

- С приключениями, но достали, - заключает зоозащитник. – Такой вот получился блокбастер. Вообще котенок уникальный. Пережил падение с десятого этажа, вынес неделю без еды и воды в темноте. Запутался в рулетке, но не свалился при подъеме.

Кругом молодец. Так что найденыша назвали Везунчиком. Пока его взяли под крыло те самые жильцы, что не смогли остаться равнодушными. Говорят, он уже сам поел и попил. Теперь надо везти в клинику на осмотр. А больше всего Везунчику нужен дом, свои люди, которые никогда не предадут.