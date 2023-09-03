Это вызовет гнев духов: в Хакасии шаманы выступают против благоустройства популярной у туристов Тропы предков

В Хакасии шаманы выступают против благоустройства популярной у туристов Тропы предков. Фото: Хакасский туристско-информационный центр

В Хакасии шаманы выступают против благоустройства Тропы предков в том виде, как оно проводится. Говорят: если тревожить землю, это вызовет гнев духов предков. И тогда ждать беды.

Что такое Тропа предков. Во-первых, это популярный и живописнейший пеший туристический маршрут по скальному массиву Тогыз-Аз, вдоль реки Белый Июс. Расположен в Ширинском районе, возле села Ефремкино. Тропа пролегает вдоль скального массива, в котором расположены гроты и пещеры. В них ученые нашли следы разных исторически эпох и самых древних в Сибири пещерных стоянок человека, возрастом более 24-х тысяч лет (информация от Хакасского туристско-информационного центра). По последним данным объект за прошлый год посетили около 15 тысяч человек. Но их количество неуклонно растет.

И во вторых, это часть духовной и культурной истории региона. Для шаманов – это место силы, где они проводят свои обряды. Сами шаманы не против, чтобы здесь гуляли цивилизованные туристы, которые бережно относятся к месту, не мусорят, не шумят. Но они категорически не хотят, чтобы строители здесь проводили какие-либо работы.

Недавно решено было на уровне правительства республики эту тропу благоустроить. Перед этим даже вызывали экспертов, которые работали на Байкале. Проектом предусмотрено возведение металлической лестницы над самой тропой (такая лестница, например, находится в Красноярске, ведет на Торгашинский хребет). Для этого необходимо установить сваи, а для свай нужно выкопать ямы – а это, по мнению шаманов, может потревожить тысячелетних духов. Они даже подавали в суд и писали в администрацию Президента.

Пока что удалось прийти к компромиссу: на Тропе установят символы «сарчин» и «оба». «Сарчин» – это священный деревянный столб, ранее коновязь. К таким древние кочевники привязывали своих лошадей. А «оба» - напоминает груду камней, сложенных особым способом. Они должны усмирить негодование умерших.