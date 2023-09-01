«Положила мне голову на коленки, и я заплакала»: больная собака, которую отказались лечить хозяева, сама попросила помощи у врача

Ветеринарный врач Юлия Корнюшкина с одним из своих маленьких пациентов. На фото - другая собака. Фото: группа "Хатико", Кызыл, Тува.

Бывает же такое! Удивительная история из Тувы: в Кызыле больная собака, которую отказались лечить хозяева, сама попросила медиков о помощи. Об этом случае рассказала в группе «Хатико» Юлия Корнюшкина, главный ветеринарный врач клиники «ДокторВет».

Однажды к ней обратилась семейная пара. Супруги привезли на прием свою собаку. Было видно: животное в смертельной опасности. В районе живота у него большая опухоль, весом с килограмм. Проводить «химию» было поздно. Результат могла дать только операция, причем срочная, решил врач. Понятно, такие вмешательства, тем более экстренные, бесплатными не бывают.

Денег нет!

Но, когда хозяйка собаки узнала, сколько стоит операция, сразу же пошла в отказ. Таких денег у них нет! Муж попытался убедить: не обрекать же питомца на мучительную смерть!

Подключились медики: из сострадания к животному были готовы поработать безвозмездно. Оплатите только стоимость наркоза. Однако женщина стояла на своем: отдать столько за простую собаку?! Ну, нет.

После споров пара забрала бедолагу и отправилась к выходу. Но тут случилось невероятное: собака, словно что-то почуяв, стала рваться обратно. Удержать ее было невозможно. В несколько прыжков она подбежала к врачу.

- Взяла и положила голову мне на колени, - вспоминает Юлия Корнюшкина. – Посмотрела в глаза так жалобно, что я не выдержала – заплакала.

В итоге собаку все-таки прооперировали. Бесплатно. Если об этом попросило само животное, отказать ему было нельзя.

... Для того она и пришла в профессию – помогать, оберегать беззащитных, делится врач. С детства любила животных, собиралась стать зоологом. Но судьбу решил один случай: у маленькой Юли жила морская свинка по кличке Соня. Годы шли, питомица постарела, на глазах появилась катаракта. Зимой в шапке девочка и ее мама понесли Соню в лечебницу. А ветеринар не стал раздумывать: просто усыпил животное. Дескать, возраст уже не тот, зачем мучиться?

На днях врачи ее клиники спасли собаку, тонувшую в гудроне. Фото: группа "Хатико", Кызыл, Тува.

Маленькая, но жизнь

Для Юли тогда это было потрясением. «Как же так, - плакала она, ее, хозяйку, даже не спросили!». За жизнь, пусть и крохотного существа, и не пытались бороться.

Оттого-то после школы сама она поступила учиться на ветврача. Чтобы поддерживать и защищать. Кстати, по словам Юлии Корнюшкиной, животные удивительно благодарны. Тех, кто избавил их от боли, спас от смерти, они помнят всегда.