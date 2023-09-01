Фото: ИВАНОВА Диана

С теплой летней погодой можно прощаться. В краевом гидрометцентре рассказали, ночная температура уже скоро будет ниже ноля. Приготовиться надо и к дождям. Рассказываем, какой будет погода в сентябре в Красноярском крае 2023.

Температура воздуха в сентябре в Красноярском крае 2023

По данным синоптиков, тепло в южных и центральных районах края будет только в первую неделю месяца. Ожидаются стабильные 20-25 градусов выше ноля. Дальше – постепенное похолодание.

Во второй декаде сентября синоптики прогнозируют +15-20 градусов днём и +5-10 ночью. Самым холодным станет конец месяца. Дневная температура в центральных и южных района края будет держаться на отметке +5 +10 градусов.

Заморозки в сентябре в Красноярском крае

Первые заморозки синоптики прогнозируют уже 9-10 числа. Ночная температура опуститься до отметки -2 градуса. Стабильный ноль по ночам ожидается в третьей декаде месяца.

Дожди в сентябре в Красноярском крае 2023

Ливней синоптики не ждут. Согласно прогнозу, почти весь месяц в нашем регионе будут небольшие дожди. Без осадков обойдётся только в конце сентября.