Подъём заболеваемости можно ожидать через 2-3 недели Фото: Мария ЛЕНЦ

Эпидемиологи по всему миру прогнозируют новую волну коронавируса. Уже сейчас гуляет два новых штамма – «эрис» и «пирола». В Красноярском крае их ещё не выявили. Однако в краевой больнице уже предупредили, пора вспоминать меры профилактики. Рассказываем, когда ждать новую волну коронавируса в Красноярском крае 2023

Новая волна коронавируса в Красноярском крае 2023

По данным вирусологов, подъём заболеваемости можно ожидать через 2-3 недели. Такой прогноз есть на сайте краевой клинической больницы. При этом, медики уверяют, больницы и инфекционные отделения переполнены не будут.

Новые штаммы коронавируса в Красноярском крае 2023

Штамм «эрис» известен ещё с февраля. Единичные случаи заражения им были даже в Иркутской области и Бурятии. Но с тех пор дальше новый штамм не пошёл. Впрочем, врачи предполагают, что осенью случаи заражения этим вариантом COVID-19 снова будут.

Ещё один штамм - «пирола». Он может быть даже более опасным, чем «эрис». Зарубежная пресса пишет, что он устойчив к вакцинам и появился в результате множественных мутаций. Вирус уже выявили в США, Великобритании, Дании, Израиле и ЮАР. Этот штамм похож на «омикрон», который бушевал в начале прошлого года.

В середине августа глава краевого Роспотребназора Дмитрий Горяев заявил, новых штаммов в Красноярском крае нет. С тех пор ничего не изменилось.

Ситуация с коронавирусом в Красноярском крае 2023

С 21 по 27 августа в нашем регионе выявили 35 новых случаев ковида. Заболели на 13 человек больше, чем неделей ранее. Но о подъеме заболеваемости эти данные не говорят. В первые две недели августа в Красноярском было 38 и 30 новых заболевших.

Госпитализированных на прошлой неделе и вовсе было меньше, чем в предыдущие две недели. 18 случаев против 25 и 26.