Котлован возводится, раскопки производятся: как в Красноярске идет строительство метрополитена

Как в Красноярске идет строительство метрополитена Фото: Мария ЛЕНЦ

Строительство метро в Красноярске идет по плану. Сказывается тщательная подготовка, когда все аспекты были заранее продуманы и согласованы. Поэтому никаких проблем и отставаний от графика быть не должно. Подрядчики красноярской подземки на очередном штабе отчитались перед главой региона по каждой из строительных площадок.

Но вначале Михаил Котюков напомнил: запуск объекта поставлен на контроль в Правительстве РФ, поэтому необходимо еженедельно проводить «сверку часов»:

- Метрополитен должен начать перевозку пассажиров в 2026 году. И если все же возникают какие-то «точки напряжения», где необходимо участие органов власти, то прошу сообщать о них сразу же, чтобы мы могли оперативно подключиться к их устранению.

Итак, на каком этапе работы сейчас. Во-первых, в Солонцах возводится вахтовых поселок для строителей. Там уже завершили укладку плит, монтаж общежитий и административно-бытового комплекса и столовой. Во-вторых, что касается археологических раскопок на площади Революции, которые недавно вызвали немало споров, - они продолжаются. Одновременно подготавливаются площадки для бурения под будущую станцию. В третьих, на улице Шахтеров завершено сооружение свай под будущую станцию.

- На месте будущей станции «Улица Шахтеров» извлечено свыше 10 тысяч кубометров грунта, что составляет почти половину от запланированного объема. Идет монтаж распорной системы первого яруса котлована. Далее предстоят бетонные работы и запуск тоннеллепроходческого комплекса в сторону станции Карла Маркса», – отчитался руководитель проекта «Метро Красноярск» АО «Бамтоннельстрой-Мост» Андрей Тимочкин.

Ещё одной темой штаба стали обращения граждан. В частности, они касаются шума от возведения метро. Подрядчики поясняют: работать пришлось усиленными темпами. Но сейчас основные шумные работы завершились. Впредь, чтобы не допускать шума по ночам, график работы пересмотрят. А чтобы рабочие во внерабочее время не тревожили жителей поселка Солонцы, об этом должно позаботиться руководство.

Для информации: первая ветка красноярского метро от улицы Высотной до улицы Шахтеров протянется на 10,8 км, в ней будет две наземные и четыре подземные станции.