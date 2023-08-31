«От трагедии отделяли несколько метров»: в Красноярском крае водитель комбайна специально чуть не задавил 12-летнего ребенка

Фото: скриншот из видео прокуратуры Красноярского края

В начале августа в Краснотуранском районе водитель комбайна чуть не задавил ребенка в поле. Как сообщает прокуратура Красноярского края, в отношении мужчины заведено уголовное дело.

Компания детей косила траву в окрестностях села Джирим. В это время на комбайне с работы возвращался 55-летний мужчина. Он решил, что дети балуются, и решил прогнать их.

Водитель разогнал технику, направив ее на мальчиков и включив лопасти своей техники. Почти все ребята разбежались, но 12-летний мальчик заметил машину слишком поздно.

В прокуратуре сообщают: «от страшной трагедии ребенка отделили несколько метров, мужчина все же остановил технику». Ребенок испугался настолько, что ему понадобилась помощь психолога.

Из шести детей опрошен был лишь один, а через несколько дней в возбуждении дела было отказано. Лишь после обращения матери одного из мальчиков в прокуратуру, было решено завести уголовное дело по статье «угроза убийством».