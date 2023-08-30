Захлебывалась и жалобно выла: душераздирающее видео спасения собаки, тонущей в расплавленном гудроне, показали волонтеры

Черный день для ветврачей, белый - для собаки. Фото: клиника "ДоктоВет".

На это невозможно смотреть без слез: собака на глазах тонула в яме с гудроном. Трогательное видео спасения беспомощного животного показали волонтеры группы «Хатико» (Кызыл, Тува). Как все было, рассказывает «Комсомольская правда – Красноярск».

Как в болоте

Это случилось 28 августа в районе Дорожников, как раз за городским судом. Здесь работали строители, они оставили после себя целую яму, наполненную гудроном. Последние дни лета выдались жаркими, смолистое вещество расплавилось.

И, к несчастью, в это вязкое «болото» угодила пробегавшая мимо собака. Вероятнее всего, бездомная. Хозяина у нее нет, вряд ли бы кто-то хватился бедолаги. Так что шансов выбраться почти не оставалось.

Но собаке повезло, ее заметил прохожий. Пожалев животное, мужчина позвонил зоозащитникам. Время терять было нельзя – они сразу выдвинулись на место.

И первое, что услышали, был вой. Похожий на плач, такой жуткий, что мурашки по коже. Будто бы собака чуяла, ей осталось недолго, вспоминают волонтеры:

- Успели на последних минутах. Иначе она бы сейчас утонула. Эх, люди, люди, что же вы делаете? Оставляете после себя такую гадость.

Наклонились над собакой – она уже еле дышала. Вся была покрыта гудроном. Еще немного, и захлебнется.

Оказалась белой и пушистой

Вытягивали вдвоем, тащили за лапы. Едва справились, смертельное «болото» никак не хотело отпускать свою жертву. Ну а собака даже не шелохнулась – безропотно терпела все.

- Слава Богу, дышит, - выдохнули волонтеры. – Сейчас будем оттирать маслом.

Пострадавшую отвезли в клинику «ДоктоВет», там за нее взялась бригада специалистов – три человека. Чтобы отмыть найденыша от ядовитой жижи понадобился не один час. Пока работали, перепачкались сами – в гудроне были по уши, смеются врачи:

- Черный день для нас, белый – для собаки.

Лохматая пациентка без звука вынесла все. Когда ее оттирали маслом, мыли, стригли, сушили… Кстати, на выходе она оказалась белой и даже пушистой.

Спасибо врачам!