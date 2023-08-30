«Вы стукнули мою машину и скрылись, платите деньги»: в Красноярске появился новый развод от автомошенников

Пытались срубить денег, но не вышло Фото: Мария ЛЕНЦ

«Юлия, здравствуйте. Вы владелица такой-то машины с таким-то госномером? Вы вчера стукнули мой автомобиль и уехали, я сейчас заявлю в ГИБДД, вас лишат прав за оставление места ДТП. Если не хотите проблем, давайте решим этот вопрос» - раздался голос в моем телефоне с утра пораньше. Шок, в голове пронеслось: «ААААААА! ЧТО ДЕЛАТЬ? МОИ ПРАВАААА, КАК ЖЕ ТАК?». В ответ начинаю уточнять, когда произошло ДТП, где и во сколько?

- На парковке возле ТЦ «Свободный», 29 августа в 23 часа, - бодро отвечает мне собеседник. – Вы меня совсем чуть-чуть задели, я ваш госномер запомнил и вот нашел. Хочу 150 000 рублей за бампер и за отсутствие у вас проблем. Вы скрылись с места, вас лишат прав, любой суд примет такое решение.

Я понимаю, что моя машина давно уже отдыхала в это время на парковке возле дома. Это могут подтвердить камеры видеонаблюдения. Также я гораздо раньше обозначенного времени пересекла по пропуску КПП закрытого города под Красноярском и обратно не выезжала, что тоже зафиксировано на камерах. Да и повреждений у моей машины точно нет. Ни царапинки. Ну и последнее – я ни в этот вечер, ни накануне, да вообще около месяца не была на той парковке возле торгового центра. Странно.

Уточняю у собеседника, есть ли у него видео с регистратора или камер наблюдения? Возле крупного ТЦ явно такие должны иметься.

- Нет, но я в поиске. Найду и вас лишу прав. Давайте договоримся, вы через курьера мне деньги отправите, а я вам расписку, - отвечает звонящий.

Ага, бегу и спотыкаюсь. Предлагаю ему встретиться, чтобы оценить повреждения – отказывается. Только деньги переводом на киви-кошелек или через курьера. Ну-ну. Отвечаю, что меня в этот день не было на парковке, звонящий может смело ехать в ГИБДД, МВД, да хоть на прием к президенту – я платить не буду.

- Вы меня обманываете! Вы не красиво поступаете! Шоркнули машину – отвечайте. Не хотите так, значит будете ходить пешком! (дальше нецензурная брань и гудки.

После звонка на всякий случай иду еще раз осматривать мою малышку. Нет, всё как и всегда – блестит, сияет и ни одного повреждения.

Смотрю на номер телефона – он какой-то странный, при подъеме трубки не обратила на это внимание. Начинается на +503. Забиваю номер в интернете – выдаёт банковских мошенников, да еще и настойчивых таких. В комментариях люди пишут, что скидываешь звонок, а они перезванивают, пока не заблокируешь.

Интересно, как они точно и четко выбрали новое направление – можно же и со страху не понять, что ты не виноват и тебя обманывают. Тем более, что сейчас в соцсетях популярны сообщения «Водитель такой-то машины, уехавший с места ДТП, объявись. Жду до 21:00 потом заявляю в ГИБДД». Да и мало ли, если с местом «аварии» в точку попадут, вдруг автолюбитель там часто бывает, то можно и правда подумать, что задел и не заметил. А страшилка в виде лишения прав еще и подстегивает действовать незамедлительно. Как с этим бороться?

За комментарием я обратилась к сибирскому автоюристу Валерию Белову:

- Самое главное в такой момент – это выключить панику. Тут действительно может быть звонок как от мошенников, так и от реальных людей. Вы сделали все правильно, поэтому вас «развести» не удалось. Вот какой алгоритм действий должен быть:

- ВКЛЮЧИТЕ АУДИОЗАПИСЬ ЗВОНКА! Скачайте приложение на такой случай, либо перейдите на громкую связь и попросите рядом находящихся людей записать разговор на диктофон.

- Начните задавать уточняющие вопросы – где, когда, во сколько? Есть ли видео, подтверждающее ваши обвинения? Какие у вас повреждения?

- Попытайтесь сопоставить, были ли вы, либо другой водитель, который имеет право управлять вашим авто, в это время в этом месте.

- Если есть возможность, осмотрите срочно свою машину на наличие новых и странных царапин, следов, трещин и т.д.

- Предложите звонящему встретиться, чтобы обсудить ситуацию лично. Если человек реальный, вышел на вас сам, то явно он заинтересован в решении проблемы и встретится с вами. Тем более сейчас законодательно разрешено решать претензии по ДТП не оповещая сотрудников ГИБДД. Если же звонящий требует просто перевести денег, наотрез отказывая во встрече – НЕ ПЕРЕВОДИТЕ. Это мошенник.

- Если вы считаете, что вам звонил аферист, то необходимо обратиться в МВД, написать заявление. Зафиксируйте факт обращения по этому поводу – так вы обезопасите себя со всех сторон. Даже если в последствии выяснится, что все-таки было ДТП, а звонящий оказался просто автолюбителем, желающим нажиться на этом, то вы сможете если доказать, что не знали об аварии. Умысла покинуть место столкновения у вас не было. Прав могут лишить только если был реальный умысел покинуть место ДТП.

Еще раз: НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ! И удачи вам на дорогах.

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