Задыхалась, подкашивались ноги, а он увел от смерти: женщина нашла парня, спасшего ее от гибели в ядовитом дыму при пожаре

Красноярка Галина Голубева и ее спаситель, пожарный Дмитрий Веселов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Добрая история из Красноярска: женщина нашла пожарного, который спас ее от гибели в пылающем доме. Чтобы сказать спасибо за то, что он ради нее рискнул своей жизнью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Красноярск».

Оказалась в ловушке

Все случилось неделю назад, 23 августа, на улице 26 Бакинских Комиссаров. На первом этаже пятиэтажки начался пожар. (Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем). Несколько минут, и клубы дыма заполнили весь дом. Было три часа ночи, все спали. В итоге 152 человека очутились в ловушке. Меж тем огонь не унимался. Одна из квартир выгорела дотла. Пострадала женщина, отравилась угарным газом.

… В момент пожара Галина Голубева была дома. Когда по коридорам пополз едкий дым, ей сделалось плохо. Начала задыхаться, чувствовала, вот-вот потеряет сознание. Давай кричать: «Спасите!».

Из полыхающей пятиэтажки на улице 26 Бакинских комиссаров был спасен 151 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

- Люди на улице увидели меня, орут в ответ: «Прыгай, прыгай!» - вспоминала очевидица в интервью 7 каналу. – А я не могу – боюсь разбиться.

И вдруг – прямо у ее окна – человек в форме. Оказалось, пожарный вскарабкался по лестнице на высоту четвертого этажа: «Вы как?». – Плохо, все хуже и хуже, - задыхалась в кашле женщина.

Надо выводить! По легкой лестнице вызволить ее невозможно. Так что кинулся в подъезд. Там было темно от ядовитого дыма.

- Шагнул ко мне. Я еле дышу: «Сейчас умру». «Не умрете», - отрезал парень. Взял маску для дыхания (особое спасательное устройство – прим.ред.), надел на меня. И мы пошли. Иду, ноги подкашиваются, а он не отпускает. Так и увел от смерти, - рассказала Галина нашим коллегам.

Ангела в дорогу

В ту ночь она пообещала: обязательно отыщет парня, который вытянул ее к жизни. Не дал упасть там, в задымленном подъезде. И слово свое сдержала. Спустя неделю ее спасителя нашли. Как выяснилось, это был старший пожарный Дмитрий Веселов из Советского района.

Старший пожарный Дмитрий Веселов служит в Советском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Недавно Галина Петровна с дочкой Олесей и внуком Трофимом побывали у него в гостях – в части. Пожарные показали женщинам, как служат. А мальчишке разрешили забраться в автоцистерну и дали примерить шлем.

- О том, что произошло с мамой, я узнала только утром, - поделилась Олеся в разговоре с пожарными. – Это был шок! Люди до шести утра стояли на улице, ждали, пока все потушат. Только после этого мама смогла позвонить мне. Тогда мы и решили найти того пожарного, который ее спас. Знаете, многие говорят: это ИХ РАБОТА! А если вдуматься, люди рискуют собой ради чужих. Огромное им спасибо. И пусть у каждого будет свой ангел-хранитель.

Спустя неделю Галина и ее семья нашли своего героя. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Отметим, на том ночном пожаре на Бакинских комиссаров был спасен 151 человек, из них 30 детей. Не погиб никто. Сейчас решается вопрос о награждении пожарных.

- Когда все потушили, ко мне подошла семья: муж с женой и двумя малышами, - признался Дмитрий (уже не на камеру – не привык к публичности). – Многие плакали, благодарили. Такое люди пережили!

От себя добавим: поклон вам ребята. За то, что каждый раз шагаете в огонь, чтобы увести кого-то от верной смерти.