Сделаем «Вишнёвый сад» снова смешным!

Сибиряки увидели в исполнении столичных звёзд «Поцелуй. Конармия» по рассказу Исаака Бабеля и «Вишневый сад. Комедия». Билеты в кассах закончились почти моментально, но нашим журналистам удалось побывать на показе спектакля по бессмертной пьесе Антона Павловича Чехова.

«Вишневый сад» - это комедия. Так жанр пьесы определил сам Антон Чехов. Тем не менее, зал полный смеющейся публики – это не то, с чем ассоциируется произведение сегодня. Но именно такого эффекта добивается труппа Московского театра на Таганке. Можно бесконечно повторять клише о «вечных сюжетах» и «всегда актуальных чеховских образах», но чтобы вот так превратить забронзовевший монумент русской драматургии в кабаре, нужны смелость и талант.

Хоть сибирский зритель и знаком с бунтарским духом труппы «Таганки», увидеть вместо высокой социальной драмы гремящее кабаре, сверкающие наряды и выкрученный до предела гротеск – было для красноярцев неожиданностью. В первые минуты, зал как будто сопротивляется веселью, которое накрывает его со сцены. Но «Таганка» не была бы культовым театром, если бы не знала, как работать даже с суровыми сибиряками.

«Как вы оцениваете нас, мы оцениваем также зрителя» - комментирует красноярскую премьеру Ирина Апексимова, директор театра и исполнительница роли Раневской. “и поэтому, у артиста рождается импровизация, чтобы как- то зрителя подцепить. Ребята, вы чего? Отзовитесь, Вы там живы вообще? Да, живы! Значит, мы идем дальше!»

Стоило купцу Лопахину (Алексею Гришину) в импровизации, кинуть лишнюю строчку про «Широкий Енисей» как зритель понял, что смеяться можно и нужно. Можно смело подключаться к бурной иллюзии благополучной жизни поместья. Да, 22 августа поместье будет выставлено на торги, но это потом. А пока танцы, фокусы, чувственные песни, стенд-ап комики и возвышающаяся над всем этим великолепная Любовь Раневская. В интерпретации Ирины Апексимовой это не оторванный от реальности артефакт уходящий эпохи, а страстная и непоколебимая хозяйка кабаре «во время чумы».

Классические персонажи, если поместить их в иную среду, начинают работать совершенно иначе. «Вечного студента» Петю Трофимова советские драматурги показывали как предвестника революции, но на сегодняшнем празднике он - неуместный чудак. А купец Лопахин уже не капиталист, мстящийзакрепостноепрошлоепредков. Он единственный здравомыслящий человек на сцене и единственный персонаж без эстрадного номера. Он не делец, мечтающий попилить вишневый сад на участки. Он хочет спасти Любовь Андреевну и почти как Спаситель приходит к ней босиком. Пытается напомнить о том, что истинно, что времени почти не осталось. И когда Лопахин все же выкупает поместье, то зритель видит не дельца, урвавшего куш,а мученика сделавшего то, на что другие неспособны.

«Такого «Вишневого сада» вы еще не видели», сказала перед началом спектакля директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева и обещание сдержала. «Красноярск в принципе достаточно далеко от федерального центра. Это означает, что не все имеют возможность приехать в Москву, посетить самые интересные и известные спектакли. История началась с нашей поддержки местных театров и вкладу в развитие качества жизни регионов присутствия компании. И теперь нам захотелось, в том числе и Красноярску, показать самое интересное, что есть в столице. Нынешняя команда Театра на Таганке умудрилась сделать почти нереальное. Они вернули драйв легендарному имени».

«Полюс» уже анонсировал новые гастроли в краевой столице. Фестиваль «Территория Красноярск 2024», следующим летом, также завершится большими спектаклями от «Таганки». Подробности обещают рассказать уже в апреле.