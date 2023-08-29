Минус градус – плюс миллион: в Туве проводят конкурс «Трезвое село» с наградой в кругленькую сумму

В Республике Тыва 25 сел объявили себя территорией трезвости Фото: Мария ЛЕНЦ

Соседняя Тува поставила перед собой цель – стать территорией трезвости. Причин для отказа от алкоголя несколько, но если обобщить, то «трезвое население – здоровое население». Там даже конкурсы проводятся между населенными пунктами, присоединившимися к программе. В прошлом году в конкурсе участвовало чуть более десятка сел, а нынче – уже 25. Инициатива такого состязания принадлежит главе республики Владиславу Ховалыгу.

Курирует конкурс департамент региональной безопасности. Там сообщили, что инициативу главы поддержали в девяти из семнадцати сельских районов. Так, в Тере-Хольском районе, население которого чуть меньше 2 тысяч человек, за отказ от алкоголя проголосовали народные сходы всех 4 сел. По 3 села дали обет трезвости в Барун-Хемчикском и Тес-Хемском районах, по 2 – в Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Кызылском, Чаа-Хольском и Пий-Хемском.

Однако, отмечают кураторы, есть до сих пор неприсоединившиеся к движению за трезвость муниципалитеты. Причина такой низкой активности, полагают в департаменте, не в жителях, а в слабой работе местных администраций.

Оценивают участников конкурса по разным критериям. Например, чем меньше было допущено «пьяных» ЧП и правонарушений, тем выше балл селу.

Наконец, самое интересное: награды за участие. Для первой группы конкурсантов, куда вошли села с численностью населения от одной до пяти тысяч человек, денежное вознаграждение составит 1 миллион рублей за первое место, 400 и 200 тысяч рублей – за второе и третье. Там, где живут менее 200 человек, первый приз составит 500 тысяч рублей. Деньги будут перечислены на счет муниципального образования как бонус сверх утвержденного бюджета. Их можно использовать их на благоустройство общественных территорий.

Стоит отметить, что по итогам полугодия в республике отмечается снижение доли преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 19,8 % - с 885 до 710.