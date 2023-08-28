Безжалостно задушил и утопил в болоте: в Ачинске раскрыли убийство 18-летней давности

Материалы дела вновь решили пересмотреть спустя 18 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Старое преступление, 18 лет назад взбудоражившее весь Ачинск, наконец раскрыто. Найден убийца 24-летней девушки, которую безжалостно задушили и утопили в болоте. Как рассказали в СК, мужчину, расправившегося со своей знакомой, нашли в Краснодаре.

Все произошло 21 сентября 2005 года. Компания из четверых молодых людей что-то праздновали в квартире, застолье было долгим и алкогольным. Время позднее, одна из присутствующих – 24-летняя девушка - засобиралась домой. Её вызвался проводить еще один участник праздника – 22-летний парень. Не успев отойти далеко от дома, молодые люди поссорились. Слово за слово и вот парень уже схватил девушку за горло.

Когда жительница Ачинска обмякла у него на руках, убийца понял, что натворил. Запаниковал и стал думать, как скрыть тело. Спрятал труп в кустах в сквере и пошел за помощью к приятелю – но тот ему отказал. Тогда обратился к родственнику. Вместе они вывезли убитую из города и сбросили в болото недалеко от деревни Ильинка Ачинского района.

Всех знакомых парень убедил, что посадил приятельницу в такси, и она уехала. Куда именно – он не в курсе, в такие подробности не вдавался. Год жительница Ачинска числилась пропавшей без вести. Лишь в 2006 году нашли её тело. При каких обстоятельствах пока не уточняется.

По факту гибели было заведено уголовное дело, но найти преступника силовики не смогли. Только в 2023 году, когда следователи, криминалисты и полицейские вновь подняли материалы расследования, удалось выяснить, кто расправился с девушкой. Примечательно, что двое мужчин, к кому убийца обратился за помощью, молчали 18 лет. Ни один из них не подумал о том, что нужно сообщить о преступлении. Почему они так поступили – неизвестно.

Душителя нашли в Краснодаре. Сейчас ему 39 лет, он довольно давно уехал из Сибири и думал, что сумел скрыться от правосудия. Теперь ему грозит вплоть до 15 лет лишения свободы.