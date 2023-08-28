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Происшествия28 августа 2023 3:08

Безжалостно задушил и утопил в болоте: в Ачинске раскрыли убийство 18-летней давности

В Ачинске силовики раскрыли жесткое убийство девушки, совершенное 18 лет назад
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Материалы дела вновь решили пересмотреть спустя 18 лет

Материалы дела вновь решили пересмотреть спустя 18 лет

Фото: Мария ЛЕНЦ

Старое преступление, 18 лет назад взбудоражившее весь Ачинск, наконец раскрыто. Найден убийца 24-летней девушки, которую безжалостно задушили и утопили в болоте. Как рассказали в СК, мужчину, расправившегося со своей знакомой, нашли в Краснодаре.

Все произошло 21 сентября 2005 года. Компания из четверых молодых людей что-то праздновали в квартире, застолье было долгим и алкогольным. Время позднее, одна из присутствующих – 24-летняя девушка - засобиралась домой. Её вызвался проводить еще один участник праздника – 22-летний парень. Не успев отойти далеко от дома, молодые люди поссорились. Слово за слово и вот парень уже схватил девушку за горло.

Когда жительница Ачинска обмякла у него на руках, убийца понял, что натворил. Запаниковал и стал думать, как скрыть тело. Спрятал труп в кустах в сквере и пошел за помощью к приятелю – но тот ему отказал. Тогда обратился к родственнику. Вместе они вывезли убитую из города и сбросили в болото недалеко от деревни Ильинка Ачинского района.

Всех знакомых парень убедил, что посадил приятельницу в такси, и она уехала. Куда именно – он не в курсе, в такие подробности не вдавался. Год жительница Ачинска числилась пропавшей без вести. Лишь в 2006 году нашли её тело. При каких обстоятельствах пока не уточняется.

По факту гибели было заведено уголовное дело, но найти преступника силовики не смогли. Только в 2023 году, когда следователи, криминалисты и полицейские вновь подняли материалы расследования, удалось выяснить, кто расправился с девушкой. Примечательно, что двое мужчин, к кому убийца обратился за помощью, молчали 18 лет. Ни один из них не подумал о том, что нужно сообщить о преступлении. Почему они так поступили – неизвестно.

Душителя нашли в Краснодаре. Сейчас ему 39 лет, он довольно давно уехал из Сибири и думал, что сумел скрыться от правосудия. Теперь ему грозит вплоть до 15 лет лишения свободы.

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