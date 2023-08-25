Спят в обнимку: чудом спасенный от гибели олененок-сирота подружился с домашним котом

Неразлучные друзья! Фото: тг-канал "Наш Назаровский район".

Живи, Бэмби! Крохотного косуленка-сироту спасла от верной смерти семья из села Глядень Красноярского края. Малыш уже освоился среди людей и даже подружился с домашним котом, сообщает тг-канал «Наш Назаровский район».

Это случилось недавно. Супруги Дарья и Николай отправились на покос – заготовить сено. Все шло, как обычно. И вдруг они заметили: в высокой траве кто-то есть. Присмотрелись – ахнули, это был детеныш косули. Еще совсем маленький.

Увидев людей, попытался встать на ножки, но не сумел. Выбился из сил. Скорее всего, долго был без еды и питья, подумали сельчане. Огляделись: мамы малыша нигде не было. Подождали еще, но она так и не появилась. Наверное, с ней что-то случилось, и кроха остался сиротой, предположили супруги.

Дарья и Николай, спасшие малыша. Фото: тг-канал "Наш Назаровский район".

Было понятно: оставлять одного косуленка нельзя. Еще немного, и он бы погиб на жаре. Поэтому осторожно подхватили найденыша на руки и увезли с собой. Решили: выкормим сами, а потом видно будет. Благо возможность есть – в хозяйстве две коровы.

Олененок был совсем слабенький. Чтобы спасти его, пришлось потрудиться. Первое время вставали даже ночью, каждые два часа, чтобы напоить свежим молоком из бутылочки с соской.

Когда угроза миновала, дали крохе имя – Кузя (как домовёнку из мультика). Хотя местные жители предпочитают звать его Бэмби.

Пока найденыш поживет в семье. Фото: тг-канал "Наш Назаровский район".

Сейчас найденыш окончательно прижился. Может выпить целое ведерко молока, охотно щиплет веники из березы и лиственницы, жует кору. А еще нашел себе друга – спит в обнимку с домашним котом. А тот и рад – ластиться, мурлычет.

Впрочем, не обходится без шалостей. Как истинный «домовёнок» Кузенька может забраться, куда заблагорассудится. Бывает, забредет в огород – похрумкать огурцами. Но хозяева не ругаются: «Это чудо - уже часть нашей семьи!».

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Как полагается, супруги рассказали о найденыше в министерстве экологии края. Теперь косуленка должны осмотреть инспекторы охотнадзора и ветеринары. По-видимому, вернуть его в природу уже не получится.

Поэтому первое время малыш поживет у своих спасителей. А потом ему найдут новый дом – кроха должен находиться под присмотром специалистов.

К сведению: если вы тоже обнаружили раненое дикое животное, обязательно сообщите в министерство экологии +7 391 227-72-59, 266-82-90 или охотинспектору в своем районе края.